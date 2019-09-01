Araştırma: Bir ay Facebook kullanma mutlu ol

Facebook kullanıcılarının bir ay boyunca hesaplarını dondurmaları halinde kendilerini daha mutlu hissettikleri belirlendi. Ayrıca bu kullanıcıların bir ayın sonunda Facebook'a dönüş yaptıklarında sosyal medyayı daha az kullandığı tespit edildi.



Stenford ve New York Üniversitesi'nin yaptığı araştırmaya göre Facebook'u bir ay boyunca kullanmayan kişiler hayatta daha fazla tatmin oluyor, kendilerini daha az stres altında ve depresyonda hissediyor.