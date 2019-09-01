Son Dakika Haberleri: Araştırma: Bir ay Facebook kullanma mutlu ol
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Araştırma: Bir ay Facebook kullanma mutlu ol

1 saat önce

Stenford ve New York Üniversitesi’nin yaptığı araştırmaya göre, Facebook’u bir ay boyunca kullanmayan kişiler hayattan daha fazla tatmin oluyor, kendilerini daha az stres altında ve depresyonda hissediyor

Araştırma: Bir ay Facebook kullanma mutlu ol, System.String[]

Facebook kullanıcılarının bir ay boyunca hesaplarını dondurmaları halinde kendilerini daha mutlu hissettikleri belirlendi. Ayrıca bu kullanıcıların bir ayın sonunda Facebook'a dönüş yaptıklarında sosyal medyayı daha az kullandığı tespit edildi.


Stenford ve New York Üniversitesi'nin yaptığı araştırmaya göre Facebook'u bir ay boyunca kullanmayan kişiler hayatta daha fazla tatmin oluyor, kendilerini daha az stres altında ve depresyonda hissediyor.

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New York Üniversitesi, Facebook, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 02:38 
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