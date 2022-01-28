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Araştırma, Kanada'da halkın çoğunluğunun Laiklik Yasası'nı desteklemediğini ortaya koydu - Son Dakika

Araştırma, Kanada'da halkın çoğunluğunun Laiklik Yasası'nı desteklemediğini ortaya koydu

28.01.2022 20:05
Araştırma, Kanada'da halkın çoğunluğunun Laiklik Yasası'nı desteklemediğini ortaya koydu

Kanada'da yapılan kamuoyu araştırması, Quebec eyaletinde kamu çalışanlarına görevleri sırasında dini sembol ve kıyafetleri kullanmalarını yasaklayan Laiklik Yasası'na halkın çoğunluğunun destek vermediğini ortaya koydu.

Kanada'da yapılan kamuoyu araştırması, Quebec eyaletinde kamu çalışanlarına görevleri sırasında dini sembol ve kıyafetleri kullanmalarını yasaklayan Laiklik Yasası'na halkın çoğunluğunun destek vermediğini ortaya koydu.

Kamuoyu araştırma şirketi Abacus Data tarafından Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi (NCCM) için gerçekleştirilen çalışmaya göre halkın yüzde 39'u söz konusu yasayı ve uygulamalarını desteklemiyor.

Yüzde 36'lık kesimin destek verdiği Quebec Laiklik Yasası için yüzde 19'luk kesim kararsız olduğunu beyan ederken katılımcıların yüzde 6'sı ise yasa ve uygulamalar hakkında bilgisinin olmadığını belirtti.

Yasa, gelecek seçimlerde belirleyici etkenlerden biri olabilir

Kamuoyu araştırmasına katılanların yüzde 55'i, gelecek seçimlerde oy verecekleri siyasi partinin Laiklik Yasası'na karşı aldığı pozisyon ile parti liderlerinin görüşlerinin, hangi partiye oy vereceklerini güçlü şekilde etkileyeceğini bildirdi.

İşinden olan Müsüman öğretmen, ülke genelinde farkındalığı da sağladı

Araştırmaya katılanların yüzde 70'i, başörtüsü taktığı için işinden olan "Fatemeh Anwari" isimli öğretmenin yaşadıklarından haberdar olduklarını beyan etti.

Quebec'teki Chelsea İlköğretim Okulunda görev yapan Anwari, 9 Aralık 2021'de başörtüsü taktığı için Laiklik Yasası gereği önce sınıftan, daha sonra da okuldan çıkarılmıştı.

Batı Quebec Halk Okulları Kurulundan yapılan açıklamada, Müslüman öğretmenin, kamu çalışanlarının dini semboller takmasını yasaklayan Quebec Laiklik Yasası nedeniyle sınıftan çıkarıldığı ve görevden alındığı belirtilmişti.

NCCM Quebec Eyalet Sözcüsü Lina El-Bakr, araştırmaya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Federal hükümeti yasaya müdahale etmeye çağırıyoruz. Bu sonuçları göz önünde bulundurarak federal hükümete ikinci sınıf vatandaşlığı sona erdirmesi için yasal müdahalede bulunma çağrımızı yineliyoruz." ifadesini kullandı.

Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi Üst Yöneticisi Mustafa Farooq da "Bu anket, Kanadalılar ile Quebecliler arasında Laiklik Yasası'na karşı artan iyi niyetli muhalefetin bir başka kanıtı." değerlendirmesinde bulundu.

Kanada'nın Quebec eyaletinde hükümet, 21 Haziran 2019'da yürürlüğe koyduğu Laiklik Yasası ile kamu sektörü çalışanlarının görevleri başında başörtüsü, haç, kipa veya türban gibi dini içerikli kıyafet ve semboller bulundurmasını yasaklamıştı.

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Araştırma, Laiklik, Quebec, Kanada, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Araştırma, Kanada'da halkın çoğunluğunun Laiklik Yasası'nı desteklemediğini ortaya koydu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Araştırma, Kanada'da halkın çoğunluğunun Laiklik Yasası'nı desteklemediğini ortaya koydu - Son Dakika
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