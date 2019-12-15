Araştırma: Modern insanın genetiği en fazla 38 yıl yaşamaya izin veriyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Araştırma: Modern insanın genetiği en fazla 38 yıl yaşamaya izin veriyor - Son Dakika Dünya

Araştırma: Modern insanın genetiği en fazla 38 yıl yaşamaya izin veriyor

6 saat önce

Avustralya Bilimsel Araştırma Kurumu (CSIRO) bünyesinde omurgalı canlıların yaşam döngüsünü inceleyen bilim insanları, modern insan genetiğinin en fazla 38 yıl yaşamaya imkan verdiği sonucuna ulaştı.

Araştırma: Modern insanın genetiği en fazla 38 yıl yaşamaya izin veriyor, System.String[]

Omurgalı canlıların yaşam döngüsünü inceleyen Avustralyalı bilim insanları, modern insan genetiğinin en fazla 38 yıl yaşamaya imkan verdiği sonucuna ulaştı. İlk dönem modern insan ortalama hayatının araştırma sonuçlarıyla örtüştüğünü vurgulayan bilim ekibi, modern insanın yeni yaşam tarzı ve tıp alanındaki gelişmelerin ömrü uzattığını belirtiyor.


Avustralya Bilimsel Araştırma Kurumu (CSIRO) bünyesinde gen analizi ile omurgalı canlıların yaşam sürelerini inceleyen araştırma ekibi insan genetik saatinin 38 yılla sınırlı olduğunu buldu. Bilim insanları, homo sapiensi önceleyen Neandertal ve Denisova insanlarının ömrünün ise modernleri ile benzer şekilde 37,8 yıl olduğunu duyurdu.

Euronews.com'da Görüntüle

Avustralya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 09:02 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fransa'da Noel kutlamaları için grevlere ara verilmesi çağrısı yapıldı
ABD, teröristlerin kontrolündeki bölgeye takviye güç gönderdi Son dakika: Filipinler'de 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi 51 kişinin öldüğü Arnavutluk'taki depremde ihmal şüphesiyle 9 kişi tutuklandı

Son Dakika Haberleri
15:05 "Türkiye'de plastik poşet kullanımı yüzde 77,27 düştü" - Son Dakika Haber
15:02 İki hafta süreyle rekor kıran İklim Değişikliği Konferansı başarısızlıkla sonuçlandı - Son Dakika Haber
15:02 Meksika'da toplu mezar daha bulundu: En az 50 kişinin kimlik tespit çalışmaları sürüyor - Son Dakika Haber
15:01 Bulut, Milletvekili Kaçar ile bir araya geldi - Son Dakika Haber
14:58 Zabıta, tartıştığı simitçiye "Oğlum, kırdırtma bana kafanı" diyerek yakasına sarıldı - Son Dakika Haber
14:47 Erdoğan'ın çağrısı üzerine AK Parti'den istifa eden Yeneroğlu, Babacan'ın partisinde yer alacak - Son Dakika Haber
14:13 Ceren'in katilinin yargılaması 23 Aralık'ta başlayacak - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2019 15:09:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Araştırma: Modern insanın genetiği en fazla 38 yıl yaşamaya izin veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]