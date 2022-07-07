Araştırma: Türk halkı Yunanistan'daki ABD üslerinin Türkiye'ye karşı kurulduğunu düşünüyor - Son Dakika
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Araştırma: Türk halkı Yunanistan'daki ABD üslerinin Türkiye'ye karşı kurulduğunu düşünüyor

07.07.2022 15:09
Araştırma: Türk halkı Yunanistan'daki ABD üslerinin Türkiye'ye karşı kurulduğunu düşünüyor

Areda Survey tarafından yapılan araştırmada, vatandaşlar 'Yunanistan'daki Amerikan üslerinin kime karşı kurulduğunu düşünüyorsunuz' sorusuna yanıt verdi.

Areda Survey tarafından yapılan araştırmada, vatandaşlar 'Yunanistan'daki Amerikan üslerinin kime karşı kurulduğunu düşünüyorsunuz' sorusuna yanıt verdi. Katılımcıların yüzde 61,8'i üslerin Türkiye'ye karşı kullanılacağı yönünde görüş bildirdi.

Toplam 9 tane Amerikan üssü bulunan Yunanistan'da Miçotakis hükümeti anlaşmanın ülkeyi güvenlik ve Rusya tehditlerine karşı koruduğunu iddia etmişti. Bu askeri üslerin Rusya'ya karşı kurulduğuna ilişkin mesaj verilmesine rağmen, üslerin gerektiğinde Türkiye'ye karşı kullanılabileceği endişesi Türk kamuoyunda her geçen gün artarken, bu konu Türk halkına soruldu.

KATILIMCILARIN YÜZDE 61,8'İ 'TÜRKİYE'YE KARŞI' YANITINI VERDİ

Areda Survey Haziran ayı Sosyometre araştırmasından konu ile ilgili çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Araştırmada katılımcılara yöneltilen "Yunanistan'daki Amerikan üslerinin kime karşı kurulduğunu düşünüyorsunuz?" sorusuna yüzde 12,2 Rusya'ya karşı derken, yüzde 61,8 Türkiye'ye karşı yanıtını verdi. Öte yandan katılımcıların yüzde 26'sı bu üslerin hem Rusya hem de Türkiye'ye karşı kurulduğunu düşünmekte. Bu şekilde düşünenler de dikkate alındığında üslerin Türkiye'ye karşı kurulduğu düşüncesinde olanların yüzde 87,8'in üzerinde olduğunu görülüyor.

Ayrıca araştırmada, 'üsler Türkiye'ye karşı kullanılabilir' diyen gençlerin oranı yüzde 78,8'e kadar çıkıyor.


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Kaynak: DHA

Yunanistan, Türkiye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Araştırma: Türk halkı Yunanistan'daki ABD üslerinin Türkiye'ye karşı kurulduğunu düşünüyor - Son Dakika

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