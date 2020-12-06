Arazi aracıyla kum zambaklarına zarar verip, sit alanı göle girdiler - Son Dakika

Arazi aracıyla kum zambaklarına zarar verip, sit alanı göle girdiler

06.12.2020 11:42
Arazi aracıyla kum zambaklarına zarar verip, sit alanı göle girdiler, System.String[]

ANTALYA'nın Demre ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerin arazi aracıyla üzerinden geçtiği kum zambakları zarar gördü.

ANTALYA'nın Demre ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerin arazi aracıyla üzerinden geçtiği kum zambakları zarar gördü. Kaş ilçesinde ise birinci derece doğal sit alanı olan Yeşilgöl'e arazi aracıyla girilmesi tepkiye neden oldu.

Demre'nin Sülüklü Plajı'nda nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan endemik türlerden kum zambakları, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından tahrip edildi. Sülüklü kumsalına arazi araçları ile girip tur atan kişi veya kişiler, kum zambaklarını ezdi. Doğaseverler kum zambaklarına zarar verenlerin en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Öte yandan kum zambaklarını koparan veya zarar verene 73 bin 747 TL idari para cezası uygulanıyor.

YEŞİLGÖL'E ARAZİ ARACIYLA GİRDİLER

Kaş'a bağlı Türkiye'nin en güzel üç yaylasından biri olan Gömbe Yaylası'nda kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler, yabancı plakalı bir arazi aracı ile 1800 rakımdaki doğa harikası Yeşilgöl'e girdi. 1998 yılında birinci derece doğal sit alanı ilan edilen göle arazi aracı ile girenlere bölgede yaşayan doğaseverler tepki gösterdi.


Arazi aracıyla kum zambaklarına zarar verip, sit alanı göle girdiler
Arazi aracıyla kum zambaklarına zarar verip, sit alanı göle girdiler
Arazi aracıyla kum zambaklarına zarar verip, sit alanı göle girdiler
Arazi aracıyla kum zambaklarına zarar verip, sit alanı göle girdiler

Endemik, Sülüklü, Demre, Kaş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Arazi aracıyla kum zambaklarına zarar verip, sit alanı göle girdiler - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İstanbul'da Halk Ekmek büfelerinin önünde metrelerce kuyruk oluştu! İmamoğlu'ndan açıklama gecikmedi Set çalışanlarına saldırıda bulunan zorbalarla ilgili konuşan Kaynarca: Biz onlarla başa çıkamayız ABD'nin ana gündem maddesi Türkiye'ye yaptırım: Rusya ile yakınlaşmasının bedelidir Prof. Dr. Ercan, Antalya depreminin ardından konuştu: Son yıllarda böyle bir deprem görülmedi, akıllara zarar Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 196 ile en yüksek seviyeye çıktı Çukur'da sürpriz gelişme! 'İdris Baba' diziye geri döndü Eski kocası tarafından yıllardır saldırıya uğrayan kadın: Çocuğumu öldüreceğini söylüyor, korkudan hapis hayatı yaşıyorum Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, takipçisinin yorumuna verdiği yanıtla herkesi şoke etti
ABD'li otomobil devi Ford, Türkiye fabrikasının inşaatına başladı ABD'li otomobil devi Ford, Türkiye fabrikasının inşaatına başladı         
11:20
Doğu Perinçek'in Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan açıklamasına Erkan Baş'tan sert tepki: Bu zübüğü ciddiye almayın Doğu Perinçek'in Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan açıklamasına Erkan Baş'tan sert tepki: Bu zübüğü ciddiye almayın         
10:20
Siirt depreminin ardından oluşan derin yarıklar görüntülendi Siirt depreminin ardından oluşan derin yarıklar görüntülendi         
09:57
Torununa dezenfektan fırlatan kadını masayla dövdü! O anlar kamerada Torununa dezenfektan fırlatan kadını masayla dövdü! O anlar kamerada         
09:17
"Erdoğan kışı sevmez" diyen Akşener, canlı yayında erken seçim beklediği tarihi verdi: Haziranda seçim bekliyorum         
08:23
Nüfusunun yüzde 70'i karantinada olan Kütahya'nın Emet ilçesinde denetimler sıkılaştırıldı Nüfusunun yüzde 70'i karantinada olan Kütahya'nın Emet ilçesinde denetimler sıkılaştırıldı         
07:35
Demiryolları Demiryolları "Çin'e giden ilk ihracat treni yolundan döndü" iddialarına yanıt verdi: Gümrükleme için Halkalı'ya geldi         
00:09
Her hareketiyle gündeme bomba gibi düşen Şevval Şahin, bikinili pozlarıyla yine çok konuşulacak Her hareketiyle gündeme bomba gibi düşen Şevval Şahin, bikinili pozlarıyla yine çok konuşulacak         
23:17
Şarkıcı Sevda Demirel, bornozlu paylaşımıyla hayranlarının ağzını açık bıraktı Şarkıcı Sevda Demirel, bornozlu paylaşımıyla hayranlarının ağzını açık bıraktı         
21:56
Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek! Hafta ortasından itibaren kar geliyor Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek! Hafta ortasından itibaren kar geliyor         
21:43
Sağlık Bakanı Koca yüksek risk altındaki 5 ilimizi uyardı: Hatay'da vaka artışı yüzde 125 Sağlık Bakanı Koca yüksek risk altındaki 5 ilimizi uyardı: Hatay'da vaka artışı yüzde 125         
21:37
Akdeniz açıklarındaki 5.2'lik deprem 150 kilometre uzaklıktaki Karaman'da kayaları yerinden oynattı Akdeniz açıklarındaki 5.2'lik deprem 150 kilometre uzaklıktaki Karaman'da kayaları yerinden oynattı         
18:16
Koronavirüs aşısını bulan Pfizer'in CEO'sundan bomba itiraf: Aşıdan sonra virüsün bulaşıp bulaşmayacağından emin değiliz Koronavirüs aşısını bulan Pfizer'in CEO'sundan bomba itiraf: Aşıdan sonra virüsün bulaşıp bulaşmayacağından emin değiliz         
15:49
Erdoğan'ın da katıldığı ilk milli helikopter motorunun teslim töreninde kriz: Hakkımızı helal etmiyoruz Erdoğan'ın da katıldığı ilk milli helikopter motorunun teslim töreninde kriz: Hakkımızı helal etmiyoruz         
14:40
Sokağa çıkma kısıtlaması sayesinde İspanya'da vaka sayısı 1 ayda 25 binden 5 bine düştü Sokağa çıkma kısıtlaması sayesinde İspanya'da vaka sayısı 1 ayda 25 binden 5 bine düştü         
13:30
Iğdırlı girişimcilerin bulduğu dev tuz rezervi ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayacak Iğdırlı girişimcilerin bulduğu dev tuz rezervi ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayacak         
10:59
Ücretli poşetin ardından bir uygulama daha! İçecek ambalajları için 'depozito' alınacak Ücretli poşetin ardından bir uygulama daha! İçecek ambalajları için 'depozito' alınacak         
10:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2020 11:50:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Arazi aracıyla kum zambaklarına zarar verip, sit alanı göle girdiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei