Son Dakika Haberleri: Arazide yangın çıktı, başkanın makam aracı da kül oldu
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Arazide yangın çıktı, başkanın makam aracı da kül oldu

2 saat önce

Elazığ'da bir beldede ekili alanda çıkan ardından araziye sıçrayan yangın güçlüklü kontrol altına alındı.

Arazide yangın çıktı, başkanın makam aracı da kül oldu, System.String[]
Elazığ'da bir beldede ekili alanda çıkan ardından araziye sıçrayan yangın güçlüklü kontrol altına alındı. 2 bin dönüm alanın zarar gördüğü yangında belediye başkanının makam aracı da kül oldu.

Yangın, merkeze bağlı Mollakendi Beldesi Doğankuş Köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın ekinlerin tutuşmasıyla büyüdü. Bölgede rüzgar nedeniyle ekili alanda çıkan yangın kuru otlar ile samanların bulunduğu boş araziye de sıçrayınca büyüdü. Yangın nedeniyle Elazığ Belediyesi'nden 8, çevre belde ve kurumlardan ise 4 itfaiye aracı ile tedbir amaçlı UMKE, 112, AFAD, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Büyüyen yangına ilk başta traktör ve iş makineleriyle müdahale edilirken olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri de müdahil oldu. Yangın ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışma ile tamamen kontrol altına alındı.

Yangına nedeniyle olay yerine gelen Mollakendi Belediye Başkanı Muhammet Enis Doğan'ın arabası da alevler arasında kalarak kül oldu. Yaklaşık 2 bin dönüm arazinin yandığı olayda, başkanın makam aracının yanı sıra 2'de römork ile bahçeler ve ağaçlar zara gördü.

Öte yandan olay yerinde hazır bulunan UMKE ve AFAD ekipleri dumandan etkilenen vatandaşlara ilk yardımda bulundu.

Yangınla ilgili bilgi veren köy sakinlerinden Erol Avcı,yarım saat içerisinde rüzgarın etkisiyle tüm köyü yangının sardığını samanlar ve bahçelerinde zarar gördüğünü aktardı.

Olay yerine giden Vali Vekili Mehmet Fevzi Dönmez ve İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu bilgi alırken, herhangi bir can kaybının olmadığını aktarıldı. - ELAZIĞ
Mollakendi, İtfaiye, Elazığ, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 04:40 Kaynak: İHA
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