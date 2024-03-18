Arbitrum balinaları büyük kilidi açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto

Arbitrum balinaları büyük kilidi açtı

Arbitrum balinaları büyük kilidi açtı

Arbitrum'da 16 Mart'ta gerçekleşen büyük ölçekli token serbest bırakma işleminden sonra token fiyatında beklenen yükseliş yerine düşüş gerçekleşti. Arbitrum sahipleri, bu işlem sonrasında sahip oldukları dijital varlıkları kripto para borsalarına aktarmaya başladı. Lookonchain'ın açıklamasına göre, en az 11 yatırımcı, kilidin açılmasının ardından toplamda 34 milyon tokeni, yaklaşık 58 milyon dolar değerinde borsalara yatırdı.

18.03.2024 12:28  Güncelleme: 12:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arbitrum'da 16 Mart'ta gerçekleşen büyük ölçekli token serbest bırakma işleminin ardından token fiyatında beklenen yükseliş yerine düşüş gerçekleşti.

Yatırımcılar Tokenlerini Borsaya Aktarıyor

Arbitrum (ARB) sahipleri, 16 Mart'ta gerçekleşen büyük ölçekli token serbest bırakma işlemi sonrası, sahip oldukları dijital varlıkları kripto para borsalarına aktarmaya başladı. Blok zinciri inceleme şirketi Lookonchain'ın 18 Mart'ta yaptığı açıklamaya göre, en az 11 yatırımcı, kilidin açılmasını takiben toplamda 34 milyon tokeni, yaklaşık 58 milyon dolar değerinde borsalara yatırdı.

Bu hareket, Arbitrum'un Katman-2 blok zinciri projesinde yaşanan büyük bir token serbest bırakma olayını izliyor. 16 Mart'ta Arbitrum, 1,1 milyar ARB tokenı (yaklaşık 2,32 milyar dolar değerinde) serbest bıraktığını duyurdu. Kripto hak ediş takip platformu Token Unlocks'tan alınan bilgilere göre, bu serbest bırakma işlemi sırasında Arbitrum'un danışmanları ve ekip üyeleri için 673,5 milyon, yatırımcılar için ise 438,25 milyon token kilidini açtı.

Söz konusu serbest bırakma, "Cliff Unlock" olarak adlandırılan bir yöntemle gerçekleşti; bu, tüm tokenlerin aynı anda piyasaya sürüldüğü anlamına geliyor. Bu durum, piyasada bazı spekülasyonlara yol açarken, birçok kişinin tokenin değerinde düşüş beklentisi içinde kısa pozisyon almasına neden oldu. Son olarak topluluk içinde, serbest bırakma sonrası tokenlerini satan kullanıcılar sosyal medya üzerinden durumu paylaştı.

Kripto Para, Kripto Yatırım, Kripto, Son Dakika

Son Dakika Kripto Arbitrum balinaları büyük kilidi açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:40 İmamoğlu mu Kurum mu İşte AK Parti’nin elindeki son İstanbul anketi İmamoğlu mu Kurum mu? İşte AK Parti'nin elindeki son İstanbul anketi
11:16 Bir anda kaybolması söylentileri beraberinde getirmişti Kate Middleton ortaya çıktı Bir anda kaybolması söylentileri beraberinde getirmişti! Kate Middleton ortaya çıktı
11:16 Olaylı maç sonrası FIFA da devreye girdi Olaylı maç sonrası FIFA da devreye girdi
10:45 Trabzonspor-Fenerbahçe maçında çıkan olaylarla ilgili 12 kişi gözaltına alındı Trabzonspor-Fenerbahçe maçında çıkan olaylarla ilgili 12 kişi gözaltına alındı
09:19 Gökhan Zan: TİP’in açıklamasının yasal karşılığı yok, adayım Gökhan Zan: TİP'in açıklamasının yasal karşılığı yok, adayım
12:56 Kadıköy’de Diş Hekimi Cinayeti Davası Karara Bağlandı Kadıköy'de Diş Hekimi Cinayeti Davası Karara Bağlandı
12:54 Kim Milyoner Olmak İster’de büyük başarı 1 milyon TL’lik soruyu doğru yanıtladı Kim Milyoner Olmak İster'de büyük başarı! 1 milyon TL'lik soruyu doğru yanıtladı
12:06 Bu kadarı da pes artık Korner direğiyle Mert Müldür’e saldıran taraftarın passoligi yokmuş Bu kadarı da pes artık! Korner direğiyle Mert Müldür'e saldıran taraftarın passoligi yokmuş
11:28 Rekabet Kurulu’ndan Meta’ya günlük 4.8 milyonluk ceza Rekabet Kurulu'ndan Meta'ya günlük 4.8 milyonluk ceza
11:25 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum’dan olayla maçla ilgili ilk yorum: Hiç kimse Güçlü Türkiye’yi test etmeye kalkışmasın Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan olayla maçla ilgili ilk yorum: Hiç kimse Güçlü Türkiye'yi test etmeye kalkışmasın
11:04 Ruhsatsız silah operasyonunda 31 tabanca ve 393 silah parçası ele geçirildi Ruhsatsız silah operasyonunda 31 tabanca ve 393 silah parçası ele geçirildi
10:46 Antalya’da yapılan anket sonucuna göre AK Parti adayı Tütüncü yüzde 41 ile önde Antalya'da yapılan anket sonucuna göre AK Parti adayı Tütüncü yüzde 41 ile önde
09:58 Neden iptal etmedi Olaylı maçın hakemi Halil Umut Meler’e tapki yağıyor Neden iptal etmedi! Olaylı maçın hakemi Halil Umut Meler'e tapki yağıyor
09:52 Adı peş peşe kadın cinayetlerine karışmıştı Ümitcan Uygun’un cezaevindeki yeni görüntüsü ortaya çıktı Adı peş peşe kadın cinayetlerine karışmıştı! Ümitcan Uygun'un cezaevindeki yeni görüntüsü ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2024 13:19:43. #1.13#
SON DAKİKA: Arbitrum balinaları büyük kilidi açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement