Arbitrum balinaları büyük kilidi açtı

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Arbitrum'da 16 Mart'ta gerçekleşen büyük ölçekli token serbest bırakma işleminin ardından token fiyatında beklenen yükseliş yerine düşüş gerçekleşti.

Yatırımcılar Tokenlerini Borsaya Aktarıyor

Arbitrum (ARB) sahipleri, 16 Mart'ta gerçekleşen büyük ölçekli token serbest bırakma işlemi sonrası, sahip oldukları dijital varlıkları kripto para borsalarına aktarmaya başladı. Blok zinciri inceleme şirketi Lookonchain'ın 18 Mart'ta yaptığı açıklamaya göre, en az 11 yatırımcı, kilidin açılmasını takiben toplamda 34 milyon tokeni, yaklaşık 58 milyon dolar değerinde borsalara yatırdı.

Bu hareket, Arbitrum'un Katman-2 blok zinciri projesinde yaşanan büyük bir token serbest bırakma olayını izliyor. 16 Mart'ta Arbitrum, 1,1 milyar ARB tokenı (yaklaşık 2,32 milyar dolar değerinde) serbest bıraktığını duyurdu. Kripto hak ediş takip platformu Token Unlocks'tan alınan bilgilere göre, bu serbest bırakma işlemi sırasında Arbitrum'un danışmanları ve ekip üyeleri için 673,5 milyon, yatırımcılar için ise 438,25 milyon token kilidini açtı.

Söz konusu serbest bırakma, "Cliff Unlock" olarak adlandırılan bir yöntemle gerçekleşti; bu, tüm tokenlerin aynı anda piyasaya sürüldüğü anlamına geliyor. Bu durum, piyasada bazı spekülasyonlara yol açarken, birçok kişinin tokenin değerinde düşüş beklentisi içinde kısa pozisyon almasına neden oldu. Son olarak topluluk içinde, serbest bırakma sonrası tokenlerini satan kullanıcılar sosyal medya üzerinden durumu paylaştı.