Arçelik'in Ultra Hijyen Serisi tanıtıldı - Son Dakika

Arçelik'in Ultra Hijyen Serisi tanıtıldı

09.10.2020 12:27
Arçelik'in Ultra Hijyen Serisi tanıtıldı, System.String[]

Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, "yeni normal"e uygun tasarlanan Ultra Hijyen Serisine ilişkin, "Türkiye'nin öncü şirketlerinden biri olarak esnek ve çevik üretim anlayışımız ve güçlü Ar-Ge yapımız sayesinde yine bir ilke imza atarak tüketicilerin ihtiyacına hızlı bir şekilde yanıt verdik.

Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, "yeni normal"e uygun tasarlanan Ultra Hijyen Serisine ilişkin, "Türkiye'nin öncü şirketlerinden biri olarak esnek ve çevik üretim anlayışımız ve güçlü Ar-Ge yapımız sayesinde yine bir ilke imza atarak tüketicilerin ihtiyacına hızlı bir şekilde yanıt verdik." dedi.

Arçelik'in pandemi nedeniyle değişen tüketici alışkanlıklarından yola çıkarak "yeni normal"e uygun tasarladığı Ultra Hijyen Serisi video konferans yöntemiyle tanıtıldı.

Toplantıda konuşan Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının görülmesinin ardından aslında herkesin, hiç bilmediği, daha önce yaşamadığı bir sürece tanıklık etmeye başladığını belirtti.

Evde kalınan sürede endişelerin de arttığını ifade eden Dinçer, "Salgının bulaşma riskinin hijyenle birebir ilişkili olması aklımıza 'Tüketiciler için ne yapabiliriz?' sorusunu getirdi. Kolları sıvayıp yepyeni bir seri için çalışmaya başladık." diye konuştu.

"Güçlü Ar-Ge yapımız sayesinde bir ilke daha imza attık"

Dinçer, tüketicilerin pandemi döneminde temel dezenfeksiyon yaklaşımını görmek, hijyen rutinlerini anlamak, ihtiyaçlarını saptamak ve geliştirilecek yeni ürünlere yaklaşımlarını anlamak üzere 31 ülkeyi kapsayan bir araştırma gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Araştırmanın Türkiye ayağında 1.200'den fazla tüketici ile görüşme fırsatı bulduklarını anlatan Dinçer, insanların Kovid-19 ile birlikte gelen yeni normalin farkında olduğunu ve bunu kabullendiğini söyledi.

Dinçer, ev ortamının hijyenik ve konforlu olmasına yönelik eğilimlerin arttığını aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Virüs ile beraber hayatımıza dezenfeksiyon kavramı girdi. Davranış şekli halini almaya başladı. En çok ihtiyaç duyulan alanlar dışarıdan temin edilen gıda ve ürünler ile anahtarlık, cüzdan gibi sık kullanılan eşyaların eve geldiğinde dezenfekte edilmesidir. Bu tip eşya ve tüketim maddelerini dezenfekte edecek imkanı olmayanlar etkili olduğundan emin olmasalarda balkon gibi alanlarda bekletme yöntemini kullandılar. Türkiye'de bekletme ile ilgili en yakınılan konu zaman kaybı, bulaşma riski, uğraştırıcı olması ve bekleme süresinin yeterli olmadığı endişesi ve ürünlerin bozulma riski."

Tüketicilerin yarısının, gıdaların dezenfeksiyonu için UV ışınlarından faydalanabilmeyi istediğini belirten Dinçer, önemli bir kısmının da sağlığa ve gıdalara zarar verme ihtimali sebebiyle bu konuda kararsız olduğunu dile getirdi.

Dinçer, UV ışını kullanıma en uygun beyaz eşyanın ise buzdolabı olarak görüldüğünü ifade ederek, "Dezenfekte edilmesi elzem görülen ve işlem sırasında zorlanılan ürünlerin başında sebze ve meyveler geliyor. Yumurta, temel gıda, et ürünleri, ekmek ve hazır hamur işleri dezenfekte ederken en çok zorlanılan ürünler. Kıyafetler için yıkama dışında bekletme yöntemi uygulanıyor. Yüksek sıcaklıkta yıkama eğilimi mevcut. Sık yıkanamayan kıyafetler için ürüne ütü, buhar gibi sıcak uygulama yapıyor. Kurutma makinasında kıyafetlerin dezenfekte edilmesi düşüncesi de oldukça fazla." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin öncü şirketlerinden biri olarak esnek ve çevik üretim anlayışları ve güçlü Ar-Ge yapıları sayesinde yine bir ilke imza atarak tüketicilerin ihtiyacına hızlı bir şekilde yanıt verdiklerini anlatan Dinçer, "Evinizi Koruma Teknolojisi' olarak konumlandırdığımız 'UltraHİJYEN Serisi'ni tasarladık. Serimizde, UV Bölmeli Buzdolabı, Ultra Hijyen Fonksiyonlu Bulaşık Makinesi, Dezenfeksiyon Programlı Ankastre Buharlı Fırın, UV Hijyenik Havalandırma Programlı Kurutma Makinesi, Oksi Hijyen Programlı Çamaşır Makinesi, Hijyenik Havalandırma Sistemli Çamaşır Makinesi, UV Temizleme Cihazı olmak üzere 7 farklı ürün bulunuyor." diye konuştu.

Dinçer, ürünlerin bakteri ve virüs testlerinin bağımsız laboratuvarlarda yapıldığını, gerekli onayları aldıklarını belirterek, Sağlık Bakanlığına başvuru yaptıklarını UV içermeyen çamaşır, bulaşık makinesi ve fırın ürünlerinin onaylandığını, UV teknolojisi içeren buzdolabı, kurutucu, masaüstü temizleme cihazları için Sağlık Bakanlığı onayının bugün yarın çıkmasını beklediklerini söyledi.

Ürün fiyatlarına ilişkin soru üzerine Dinçer, ürün fiyatlarının herkes için ulaşılabilir olması için çalıştıklarını belirterek, pazartesi gününden itibaren Türkiye'deki bütün satış noktalarına yollanmaya başlanacağını, yurt dışı için de planları uygulama safhasına geçmiş durumda olduklarını kaydetti.

"(Ultra Hijyen Serisi) Bu tarz ürünlerin geliştirilmesi çok olumlu"

Amerikan Hastanesi ve Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Önder Ergönül ise Arçelik'in dönemin ruhuna uygun ürünler geliştirmesinin oldukça önemli olduğunu belirtti.

Bilim dünyasıyla endüstrinin ve vatandaşların doğrudan buluştuğu ilginç bir dönem yaşandığını aktaran Ergönül, sağlık konusunda önemli bir bilinçlenme atılımının gerçekleştiğini söyledi.

Ergönül, sağlık okuryazarlığının artmasının önemine işaret ederek, "Kovid-19'a ek olarak grip vakalarının da arttığı bir dönemdeyiz. Okulların başlamasıyla vakalar daha da artacak. Ekim, kasım, aralık Türkiye için zorlu aylar olacak. Grip döneminde maske takmaya insanlarımıza çağırırdık, pandemi döneminde bu ülke ve dünya çapında öğrenilmiş oldu. Grip ile el yıkamanın ne alakası var denilirdi. Aradaki ilişkiyi pandemi döneminde öğrenmiş olduk." diye konuştu.

Pandeminin en erken 2021 yazına girerken biraz rahatlamasını beklediklerini belirten Ergönül, "(Ultra Hijyen Serisi) Bu tarz ürünlerin geliştirilmesi çok olumlu. Bu ürünlerin vatandaşa uzanması, bilim dünyasının görüşü alınarak ilerleme sağlanması çok önemli. Keşke pek çok girişim bunu yapabilse, daha ileri, akılcı ürünler geliştirilmeye çalışılsa, o zaman yaşamımız daha rahat olacak." dedi.

Arçelik'in yeni serisi hakkında

Toplantıda verilen bilgilere göre, Arçelik'in Ultra Hijyen Serisi'nde yer alan UV Bölmeli Buzdolabı, ultra hijyen bölmesi sayesinde buzdolabına yiyecekleri yerleştirmeden önce hijyenik hale getirmek için harcanan zamandan tasarruf sağlarken, ultraviyole ışınları ile ambalajlı gıdaların temizlenmesi konusunda şüphe bırakmıyor. Buzdolabındaki bu özel bölme, ihtiyaç olmadığında sıfır derece bölmesi olarak da kullanılabiliyor.

UV Hijyenik Havalandırma Programlı Kurutma Makinesi'ndeki, UV hijyenik havalandırma programı, ultraviyole ışınları sayesinde kıyafetleri hijyenik hale getiriyor.

Arçelik Dezenfeksiyon Programlı Ankastre Buharlı Fırın, teknolojisi ile dışarıdan alınan ekmek ve hamur işi gibi gıdalarda hijyen sağlıyor, sipariş ile dışarıdan alınan ambalajlı gıdaların yüzeyindeki bakteri ve virüsleri 70 derece dezenfeksiyon programı ile 15 dakika içerisinde yüzde 99,9 oranında öldürüyor.

Sıcaklığa dayanıklı mutfak ve emzik, biberon gibi bebek eşyaları ise 120 derece dezenfeksiyon programı ile 20 dakika içerisinde pratik bir şekilde dezenfekte ediliyor.

Çamaşır makinesinde sunulan 2 üründen biri olan Oksi Hijyen Programlı Çamaşır Makinesi, deterjan çekmecesi içine takılı özel bir kap sayesinde oksijen bazlı çamaşır suyu kullanma imkanı veriyor. Çamaşırlarında oksijen bazlı çamaşır suyu kullanmak isteyen ancak kıyafetlerine ve makinelerine zarar verecek endişesi yaşayan tüketiciler, Oksi Hijyen programı ile bu endişelerinden kurtuluyor.

Diğer çamaşır makinesi ise Hijyenik Havalandırma Sistemli Çamaşır Makinesi. Kovid-19 ile birlikte hayatımıza giren çamaşırları havalandırma ihtiyacı, bu ürün ile kısa sürede ve zahmetsizce karşılanıyor.

Arçelik Ultra Hijyen Fonksiyonlu Bulaşık Makinesi'nde yüksek sıcaklık ve ekstra durulamaya ek olarak tasarlanan çamaşır suyu uygulaması ile doğru zaman ve miktarda çamaşır suyu kullanılarak hijyenik bir yıkama garanti altına alınıyor.

UV Temizleme Cihazı'ndaki Ultraviyole ve Isı Destekli Hijyen programı, kişisel eşyalar, paketli gıdalar, bebek mutfak malzemeleri için hijyen sağlıyor.

Araştırma Geliştirme, Arçelik A.Ş., Türkiye, Grip, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arçelik'in Ultra Hijyen Serisi tanıtıldı - Son Dakika

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