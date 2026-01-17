Arda Çakmak Tek Aday Olarak Yeniden Başkan Seçildi - Son Dakika
Arda Çakmak Tek Aday Olarak Yeniden Başkan Seçildi
17.01.2026 15:09
Gençlerbirliği'nde Arda Çakmak, 578 oyla tekrar başkan seçildi. Genel kurulda iki aday çekildi.

Gençlerbirliği'nde başkan değişmedi: Arda Çakmak yeniden seçildi

Mikail KARAMAN-Ercan ATA-Batuhan DURNAOĞLU/ ANKARA, - GENÇLERBİRLİĞİ'nin Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda Mithat Akar ve Çağrı Çetin'in adaylıktan çekilmesiyle tek aday olarak seçime giren mevcut başkan Arda Çakmak, 578 oy ile yeniden başkan seçildi.

Gençlerbirliği Olağanüstü Genel Kurulu, Ankara'da gerçekleştirildi. Genel Kurul'da Gençlerbirliği'nin mali planı ve denetim raporları da açıklandı. Mevcut başkan Arda Çakmak, Mithat Akar ve Çağrı Çetin'in yarışması beklenen genel kurulda Akar ve Çetin'in adaylıktan çekilmesinin ardından Arda Çakmak tek aday oldu. 601 oyun kullanıldığı genel kurulda Arda Çakmak, 578 oy alarak yeniden Gençlerbirliği başkanı seçildi.

ARDA ÇAKMAK: HESAP VEREBİLİR BİR KULÜP YÖNETİMİ OLARAK BURADAYIZ

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından zafer konuşması gerçekleştiren başkan Arda Çakmak, "Bugün yapmış olduğumuz olağanüstü genel kurulumuzun camiaya hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Daha önce söylediğimiz gibi elimizden gelen her şeyi yapacağız. Kulübümüzü daha iyi yerlere getirebilmek ve daha güzel günler göstermek için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Şeffaf ve hesap verebilir bir kulüp yönetimi olarak biz buradayız. Bundan sonra da bu böyle devam edecek" ifadelerinde bulundu.

Arda Çakmak'ın yönetim listesinde şu isimler yer aldı:

"Adnan Duman, Arif Ölmez, Ahmet Turgut, Ali Osman Avşar, Ahmet Orkun Taştan, Nilüfer Bircan, Bahri Kavak, Evren Han, Ertuğrul Beray Ardıç, Gün Emre İçer, Harun Erol, Hakan Kaynar, Haluk Kara, Hüseyin Şen, İbrahim Ethem Koşar, Murat Kahramaner, Mehmet Doğru, Mehmet Şanal, Metin Türeli, Rıfat Songür, Şevder Oyman, Seçkin Altınel, Tolga Arslan, Zekai Arslan."

Detay görüntü:

- Başkan Arda Çakmak'ın zafer konuşması

-Olağanüstü Genel Kurul'dan detay görüntüler

Kaynak: DHA

Gençlerbirliği, Yerel Haberler, Futbol, Spor

