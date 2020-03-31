Arda Türkmen'den zencefil çayı tarfi
6 saat önce
#HürriyetPazar gastronomi yazarı Ebru Erke, Arda Türkmen'in mutfağına bağlandı ve ünlü şefin alerji dönemlerinde içtiği zencefil çayının tarifini aldı.
#HürriyetPazar gastronomi yazarı Ebru Erke, Arda Türkmen'in mutfağına bağlandı ve ünlü şefin alerji dönemlerinde içtiği zencefil çayının tarifini aldı. #evdekal @ebruerke @ardaturkmen
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 06:16
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