Ardahan'da Buzlanma, 11 Tır Yolda Kaldı

Ardahan'da kar yağışının neden olduğu buzlanmadan dolayı 11 tır yolda kaldı.

Kentin özellikle yüksek kesimlerinde kar ve tipinin oluşturduğu buzlanmadan dolayı ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun Posof tarafında yoğun buzlanmadan dolayı 11 tır yolda kaldı.

Karayolları 183. Şube Şefliği ekiplerince söz konusu alanda yapılan çalışmanın ardından tırlar kurtarıldı.

Kentin bazı yüksek noktalarında kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor.