Son Dakika Haberleri: Ardahan'da Eğitime Kar ve Tipi Engeli

Ardahan'da Eğitime Kar ve Tipi Engeli

39 dakika önce

Ardahan'da eğitime kar ve tipi engeli 9 Ocak Çarşamba günü Ardahan'da kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiARDAHAN - Yoğun Kar yağışı ve tipi nedeniyle Ardahan'da eğitime bir gün ara verildi.

Ardahan'da eğitime kar ve tipi engeli
9 Ocak Çarşamba günü Ardahan'da kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

ARDAHAN - Yoğun Kar yağışı ve tipi nedeniyle Ardahan'da eğitime bir gün ara verildi.
Ardahan'da kar yağışı nedeniyle İl genelinde yarın eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiği açıklandı.
Ardahan Valiliği tarafından alınan kararla il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle eğitim ve öğretime tüm okullarda yarın bir gün süreyle ara verildi. Ayrıca yarın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı açıklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:21 Kaynak: İHA

Çarşamba İlçesi, Ardahan, Kar, Genel
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