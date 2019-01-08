Ardahan'da Eğitime Kar ve Tipi Engeli
39 dakika önce
Ardahan'da eğitime kar ve tipi engeli 9 Ocak Çarşamba günü Ardahan'da kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiARDAHAN - Yoğun Kar yağışı ve tipi nedeniyle Ardahan'da eğitime bir gün ara verildi.
Ardahan
'da eğitime kar ve tipi engeli
9 Ocak Çarşamba
günü Ardahan'da kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
ARDAHAN - Yoğun Kar
yağışı ve tipi nedeniyle Ardahan'da eğitime bir gün ara verildi.
Ardahan'da kar yağışı nedeniyle İl genelinde yarın eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiği açıklandı. Ardahan Valiliği
tarafından alınan kararla il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle eğitim ve öğretime tüm okullarda yarın bir gün süreyle ara verildi. Ayrıca yarın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı açıklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:21 Kaynak: İHA
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