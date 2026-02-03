Ardahan\'da Kar Yağışı Başladı

Ardahan genelinde kar yağışı etkili olmaya başladı.
Kentte karla karışık yağmur, akşama doğru yerini yoğun kara bıraktı.
Yağışın etkisiyle şehir beyaz örtüyle kaplandı, hava sıcaklığı sıfırın altında 2 dereceye düştü.
Ulaşımda aksamaların da yaşandığı kentte, kara hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Kar, yer yer tipiye dönüştü.
