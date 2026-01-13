Ardahan'da Kar Yağışı Devam Ediyor

Ardahan genelinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kent merkezi ve ilçelerde sabah saatlerinde başlayan ve etkisini devam ettiren yağış şehri beyaza bürüdü.

Kar kalınlığının 30 santimetreye yaklaştığı kentte yüksek noktalarda tipi etkili oluyor.

Vatandaşlardan Ufuk Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışının gün boyu etkili olduğunu belirterek, yağışın kent merkezi başta olmak üzere il genelinde ulaşımda aksamalara yol açtığını söyledi.