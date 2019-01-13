Son Dakika Haberleri: Ardahan'da Karda Mahsur Kalanları Mehmetçik Kurtardı

Ardahan'da Karda Mahsur Kalanları Mehmetçik Kurtardı

28 dakika önce

Ardahan'ın Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki tabur komutanlığı kar fırtınası nedeniyle yolda mahsur kalanların imdadına yetişti.

Ardahan'ın Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki tabur komutanlığı kar fırtınası nedeniyle yolda mahsur kalanların imdadına yetişti.Bölgede yüzlerce köy yolunun kapalı olması nedeniyle zor anlar yaşayan İl Özel İdaresi ve Karayollarına destek Çıldır Tabur Komutanlığı'ndan geldi. Fırtına Tabur Komutanı Piyade Yarbay Köksal Ziya Tunalı komutasında askeri ekip çalışmalara 1 adat paletli kar küreme aracı, subay ve astsubay yanısıra bir takım askerle destek verdi. Gün boyu aralıksız çalışmalarını sürdüren karayolları ekipleri yetersiz kalınca Çıldır Tabur Komutanlığı ekibi, yol açma çalışmalarına katıldı. Rütbeli ve askerlerden oluşturulan ekip, paletli kar küreme aracı ile yolları açtı, kara saplanan onlarca aracı da çekerek kurtardı. Gün boyu süren kurtarma ve yol açma çalışmasında vatandaşlar askerlere teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 09:53 Kaynak: DHA

Kar, Çıldır, Ardahan, Güncel
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