Ardahan'da kumar oynarken yakalanan 7 kişiye para cezası verildi - Son Dakika
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Ardahan'da kumar oynarken yakalanan 7 kişiye para cezası verildi

28.02.2022 15:02
Ardahan'da kumar oynarken yakalanan 7 kişiye para cezası verildi

Ardahan'da bir kıraathanede kumar oynadığı tespit edilen 7 kişiye, 12 bin 733 lira ceza kesildi.

Ardahan'da bir kıraathanede kumar oynadığı tespit edilen 7 kişiye, 12 bin 733 lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, Göle ilçesine Bağlı Köprülü Beldesindeki bir kıraathanede kumar oynatıldığı ihbarı üzerine bu adrese gitti.

Denetimlerde, kumar oynadığı tespit edilen 7 kişiye "Kabahatler Kanununa Muhalefet" suçundan toplam 12 bin 733 lira ceza uygulandı.

Kumar oynayanlara yer temin eden bir kişi hakkında da yasal işlem başlatıldı.

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İl Jandarma Komutanlığı, Ardahan, JASAT, Kumar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Ardahan'da kumar oynarken yakalanan 7 kişiye para cezası verildi - Son Dakika
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