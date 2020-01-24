Ardahan'da yoğun kar ve tipi ulaşımı aksattı - Son Dakika
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Ardahan'da yoğun kar ve tipi ulaşımı aksattı

6 saat önce

Ardahan'da etkili olan yoğun kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.

Ardahan'da yoğun kar ve tipi ulaşımı aksattı, System.String[]

Ardahan'da etkili olan yoğun kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkisini artırarak devam eden kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Özellikle Ardahan- Şavşat ve Ardahan- Posof kara yollarında yoğunlaşan tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı, bazı sürücüler geri dönmek zorunda kaldı.

Ardahan'dan Artvin'e gitmeye çalışan Atatürk Mahalle Muhtarı İbrahim Özer, görüş mesafesinin çok düştüğünü belirterek, "Yoğun bir tipi ile karşılaştık. Önümüzü göremeyecek kadar yoğunlaştı tipi. Bu nedenle geri dönmek zorunda kaldık. Çünkü risk." dedi.

Karayolları, tipinin gece saatlerinde etkisini artırması beklendiğinden sürücüleri tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Ardahan, Şavşat, Posof, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 06:06 Kaynak: AA
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