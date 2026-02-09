Ardahan'da Yol Ulaşımı Normale Döndü - Son Dakika
Ardahan'da Yol Ulaşımı Normale Döndü

Ardahan'da Yol Ulaşımı Normale Döndü
09.02.2026 11:57
Türkgözü-Posof-Damal kara yolundaki kar nedeniyle kapanan ulaşım, mücadele sonrası açıldı.

Ardahan'da kar nedeniyle tır geçişine kapatılan Türkgözü-Posof- Damal kara yolunda ulaşım normale döndü.

Kent geneli etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Yoğun kar yağışı nedeniyle dün tırlara kapatılan Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan söz konusu kara yolunun Ilgar Dağı mevkisinde karla mücadele çalışması yapıldı.

Çalışmanın ardından yol, tüm araç geçişine açıldı.

Yolun kapalı kaldığı sürede, çok sayıda tır Türkgözü Gümrük Kapısı ile Posof ilçesi arasında beklemek zorunda kaldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Ilgar Dağı, Ardahan, Ekonomi, Ulaşım, Güncel, Damal, Posof, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ardahan'da Yol Ulaşımı Normale Döndü

SON DAKİKA: Ardahan'da Yol Ulaşımı Normale Döndü
