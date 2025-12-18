Türkiye'de en soğuk yeri! İlçe buzdan şehre döndü - Son Dakika
Türkiye'de en soğuk yeri! İlçe buzdan şehre döndü

18.12.2025 15:05
Ardahan'ın Göle ilçesi, sıfırın altında 20 dereceyi görürken; ağaçlarda kırağı oluştu, esnaf soğuktan korunmak için halay çekti.

Soğuk havanın hakim olduğu Ardahan'da, en düşük sıcaklık Göle'de ölçüldü. Meteoroloji ölçümlerine göre; Göle'de gece saatlerinde en düşük sıcaklık, sıfırın altında 20 derece oldu. Ağaçlarda kırağı oluşurken, vatandaşlar, soğuktan korumak için araçlarını belli aralıklarla çalıştırdı.

Ardahan'ın Göle ilçesi, eksi 20'yi gördü; ağaçlar kırağı tuttu

SEMT PAZARINDA ESNAF HALAY ÇEKTİ

Ferhat Yıldırım, Göle'nin meşhur kışının başladığını belirterek, donmaması için aracını çalıştırdığını söyledi. Soğuklardan sadece insanların değil, yaban hayatının da etkilendiğini söyleyen Kadir Küçüktopci ise ilçede yaşamın zorlaştığını kaydetti. Diğer yandan ilçede kurulan semt pazarının esnafı, soğuğa karşı halay çekerek ısınmaya çalıştı.

Kaynak: DHA

Ferhat Yıldırım, Ardahan, Türkiye, Dünya, Yaşam, Göle, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
