Son Dakika Haberleri: Ardahan İş Makinesinin Tekerleri, Donan Çıldır Gölü'nde Buza Saplandı

Ardahan İş Makinesinin Tekerleri, Donan Çıldır Gölü'nde Buza Saplandı

41 dakika önce

Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki yüzeyi buz tutan Çıldır Gölü üzerinde kar temizleme çalışması yapılırken, iş makinesinin tekerlekleri buza saplandı.

Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki yüzeyi buz tutan Çıldır Gölü üzerinde kar temizleme çalışması yapılırken, iş makinesinin tekerlekleri buza saplandı. Buz kütlesinin kalın olması, olası faciayı önlerken, tekerlerin saplandığı yerden çıkarılması için çalışma başlatıldı.

Deniz seviyesinden 1959 metre yükseklikteki Çıldır Gölü'nün yüzeyi, hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi sonucu buz tabakasıyla kaplandı. Her yıl yerli- yabancı yüzlerce kişinin akınına uğrayan, 123 bin metrekare alana sahip Çıldır Gölü üzerinde, atlı kızak da yapılıyor. 9 Şubat'taki '6'ncı Uluslararası Çıldır Kristal Göl Festivali Atlı Kış Şöleni'ne hazırlık için bugün belediyeye ait iş makinesiyle göl üzerinde kar temizleme çalışması yapılmak istendi. Operatör Cahit Turan, çalışmaya başladığı sırada, iş makinesinin tekerlekleri buza saplandı. Buz kütlesinin kalın olması, olası faciayı önlerken, tekerlerin saplandığı yerden çıkarılması için çalışma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 05:05 Kaynak: DHA

Ardahan, Çıldır, Güncel
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