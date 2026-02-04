Ardahan-Kars Yolu Yeniden Açıldı

Kar ve tipi nedeniyle dün kapanan Ardahan- Kars kara yolu ulaşıma açıldı.
Kent genelinde etkili olan kar ve yoğun tipi, ulaşımı aksatıyor.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle dün tüm araçlara kapatılan Ardahan-Kars kara yolunun Ardahan tarafı Hasköy mevkisinde karla mücadele çalışması yapıldı.
Karla mücadelenin ardından yol, önce küçük araçlara, ardından tüm araçlara açıldı.
