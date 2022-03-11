Ardahan-Şavşat, Çıldır-Aktaş kara yolları tipi nedeniyle tırlara kapatıldı - Son Dakika
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Ardahan-Şavşat, Çıldır-Aktaş kara yolları tipi nedeniyle tırlara kapatıldı

11.03.2022 23:00

Ardahan-Şavşat, Çıldır-Aktaş kara yollarında kar ve tipi nedeniyle tır geçişlerine izin verilmiyor.

Ardahan-Şavşat, Çıldır-Aktaş kara yollarında kar ve tipi nedeniyle tır geçişlerine izin verilmiyor.

Ardahan ile ilçelerinde etkisini artıran kar ve tipi nedeniyle her iki kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Tır geçişlerine kapatılan kara yollarında ulaşımın normale dönmesi için tipinin dinmesi bekleniyor.

Karayolları 183. Şube Şefliği yetkilileri, il genelinde yoğun yağışın ulaşımı aksattığını belirterek, sürücülerin araçlarında takoz, çekme halatı ve zincir bulundurmasını istedi.

Ardahan-Şavşat, Çıldır-Aktaş kara yolları tipi nedeniyle tırlara kapatıldı
Ardahan-Şavşat, Çıldır-Aktaş kara yolları tipi nedeniyle tırlara kapatıldı
Ardahan-Şavşat, Çıldır-Aktaş kara yolları tipi nedeniyle tırlara kapatıldı
Ardahan-Şavşat, Çıldır-Aktaş kara yolları tipi nedeniyle tırlara kapatıldı

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Ardahan, Kars, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ardahan-Şavşat, Çıldır-Aktaş kara yolları tipi nedeniyle tırlara kapatıldı - Son Dakika


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