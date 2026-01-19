Ardahan-Şavşat kara yolu, kar ve tipinin görüş mesafesini düşürmesi dolayısıyla ulaşıma kapatıldı.
Kent genelinde etkisini artıran yoğun kar ve tipi, Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunda ulaşımı aksattı.
Yoğun tipi, yolun Sahara mevkisinde görüş mesafesini düşürdü.
Buzlanmanın da etkili olduğu bölge ulaşıma kapatıldı.
Öte yandan, kapatılan yolun Yaylalar mevkisinde çığ düştüğü öğrenildi.
Ardahan-Şavşat Yolu Kapatıldı
