Son Dakika Haberleri: Ardahan Sibirya Gibi: Eksi 27,4

Ardahan Sibirya Gibi: Eksi 27,4

48 dakika önce

Ardahan'ı etkisi altına alan Sibirya soğukları yaşamı olumsuz etkiliyor.

Ardahan Sibirya Gibi: Eksi 27,4, System.String[]

Ardahan'ı etkisi altına alan Sibirya soğukları yaşamı olumsuz etkiliyor. Dün gecenin en düşük sıcaklığı eksi 27.4 ile Göle'de görüldü. Ardahan'da akşam saatlerinde etkili olan soğuk hava gündüz saatlerinde de etkisini sürdürünce hayat adeta durma noktasına geldi. Soğuk havadan etkilenen vatandaşların zorlu mücadelesi sürüyor. Bölgede birçok araç sahibi, gece saatlerinde araçlarını donmaması için kısa süreliğine çalıştırıyor. Mesut Yıldız isimli vatandaş, "Şu anda hava sıcaklığı eksi 19 derece ve aracımızı çalıştırmazsak sabahları donuyor ve zorluk yaşıyoruz. Akşam saat 9-10 gibi yaklaşık bir saat boyunca aracımızı çalıştırıyoruz. Ardahan'ın kışı kendisini iyiden iyiye kendisini hissettiriyor" şeklinde konuştu. Kentte soğuk hava nedeniyle ağaçlar, bitkiler kırağı ile kaplandı; ev, işyeri ve arabaların camları buz tuttu. Kapı kilitlerinin bile donduğu kentte vatandaşlar, battaniye sererek araçlarını soğuktan korumaya çalıştı.

(Olgun Yıldız/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 10:16 Kaynak: İHA

Göle, Sibirya, Ardahan, Güncel
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