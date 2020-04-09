Ardahan TSO Başkanı Demirci, Kulp'taki terör saldırısını kınadı - Son Dakika

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Ardahan TSO Başkanı Demirci, Kulp'taki terör saldırısını kınadı
6 saat önce
Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Demirci, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı diledi.
Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Demirci, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı diledi.
Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Demirci, mesajında "Sivil ve savunmasız insanları vuran hiçbir eylem kabul edilemez ve toplumun tümü tarafından kınanmalıdır." ifadesini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 06:56 Kaynak: AA
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