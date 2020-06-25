Ardahan Valisi Öner ilk ziyaretini şehit ailesine yaptı - Son Dakika

Ardahan Valisi olarak 17 Haziran'da göreve başlayan Hüseyin Öner, kentte ilk ziyaretini 23 yıl önce terör örgütü PKK mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Er Gökhan Özdemir'in ailesine yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Hüseyin Öner ve eşi Zehra Mine Öner ile merkeze bağlı Çamlıçatak köyüne giderek şehit er Özdemir'in ailesine ziyarette bulundu.

Vali Öner, ziyarette Özdemir ailesi ile bir süre sohbet etti, ailenin sıkıntısının olup olmadığını sordu.

Konuşmasında devlet olarak her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını vurgulayan Öner, şunları kaydetti:

"Bu millet, bu devlet için canlarını feda eden şehidimiz Gökhan Özdemir ve tüm şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Şehitlerimizin aziz emanet ve hatıraları bizim için her zaman önceliklidir. Allah şehitlerimizin ailesine başka keder vermesin. Bizler, devlet olarak şehit ailelerimizin, gazilerimizin ve gazi ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Onların derdiyle dertlenip sevinçleriyle mutlu olacağız."

Er Gökhan Özdemir'in 1997 yılında PKK'lı teröristler ile çıkan çatışmada şehit olduğu belirtildi.