Ardanuç'ta Çığ Altında Arama Çalışmalarına Ara Verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ardanuç'ta Çığ Altında Arama Çalışmalarına Ara Verildi

Ardanuç\'ta Çığ Altında Arama Çalışmalarına Ara Verildi
02.01.2026 17:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ardanuç'ta çığ altında kalan çobanın bulunması için arama çalışmaları olumsuz hava koşulları nedeniyle durduruldu.

Artvin'in Ardanuç ilçesinde çığ altında kalan çobanı arama çalışmalarına ara verildi.

Vali Turan Ergün, çığ düşen Zekeriyaköy köyünde gazetecilere yaptığı açıklamada, arama kurtarma çalışmalarına üçüncü günde devam edildiğini söyledi.

Çığ altında kalan ikinci kişinin cansız bedenine dün akşam ulaşıldığını hatırlatan Ergün, "Bir vatandaşımız daha var çığ altında, onu aramak için yine sabahın erken saatlerinde arkadaşlarımız profesyonel ekiplerle çalışmalara başladılar." dedi.

Ergün, bölgede tipinin azaldığını ancak dün geceki yağış nedeniyle kar miktarının arttığını ifade ederek "Bu durum da ulaşmayı, orada çalışmayı daha da zorlaştırdı." diye konuştu.

Arama kurtarma ekiplerinin kayıt altına alınarak alana kontrollü şekilde gönderildiğini anlatan Ergün, şöyle devam etti:

"Bugün orada bizatihi aktif olarak çalışan 50 kişi var. Daha kontrollü çalışılmak zorunda bugün düne göre. Yorulan ekibi değiştiriyoruz. O şekilde aktif arkadaşlar ihtiyaç hissederse, burada hazır arkadaşlarımız var. Oradaki profesyonel ekip, çalışma grubunun başındaki arkadaşlar 'Buradaki kişi sayısı yeterli' diyor. Biz onun dediğine uyuyoruz şu anda. Çığ riski sürekli değerlendiriliyor. Çığ riskinin olması durumunda zaten oradaki arkadaşlar öyle bir şey hissettiklerinde çalışmayı durduracaklar."

Çığ 1 kilometrekarelik alanda etkili oldu

Çığın 1 kilometrekarelik alanda etkili olduğunu ve ilk gün kar kalınlığının 4,5 metre ölçüldüğünü dile getiren Ergün, şu değerlendirmede bulundu:

"Kar kalınlığı şu an 6 metreyi geçiyor. Dün 6 metreden daha fazla bir karla mücadele ettiler. Arkadaşlarımızın sonda çubukları yetmiyor. Üstten biraz karı temizleyip daha sonra çubukla arayarak sertlik oluşan yerlerde çalışma, kazı yapıyorlar. Zaman zaman da koyun ölüleri çıkıyor, o da aslında zorluyor bizi."

AFAD Artvin İl Müdürlüğü koordinasyonundaki arama kurtarma çalışmalarına Rize ve Erzurum'dan gelen AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, Hopa Arama Kurtarma ve Artvin Çoruh Arama Kurtarma ekipleri katılıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri de iş makineleriyle olay yerine ulaşımı sağlayan yolu ulaşıma açık tutmak amacıyla kar temizleme çalışmalarına devam ediyor.

Erzurum'un Olur ilçesinden 1200 civarında küçükbaş hayvanın yer aldığı sürüyü Ardanuç ilçe merkezine getirmek üzere yola çıkan 6 kişilik çoban grubunun üzerine 31 Aralık'ta Zekeriyaköy köyünün Aksu mevkisinde çığ düşmüştü.

Çığ altında kalan 3 çoban kendi imkanlarıyla kurtulmuş, 2 çobanın cansız bedenine ise ekiplerin çalışması sonucu ulaşılmıştı.

Yetkililer, sabah saatlerinde başlayan arama kurtarma çalışmalarına olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verildiğini belirtti.

Ekipler, çalışmalarına yarın sabah yeniden başlayacak.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, Hayvanlar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ardanuç'ta Çığ Altında Arama Çalışmalarına Ara Verildi - Son Dakika

Aykut Kocaman’dan Jose Mourinho’ya 2 kelimelik olay benzetme Aykut Kocaman'dan Jose Mourinho'ya 2 kelimelik olay benzetme
Dolar tarihte ilk kez 43 lirayı aştı Dolar tarihte ilk kez 43 lirayı aştı
İbrahim Tatlıses, kırmızı bültenle aranan firariyi ziyaret etti 20 çocuğu ile poz verdi İbrahim Tatlıses, kırmızı bültenle aranan firariyi ziyaret etti! 20 çocuğu ile poz verdi
Sibirya değil Türkiye En uzun nehir dondu Sibirya değil Türkiye! En uzun nehir dondu
Çalıştığı fabrikanın dinlenme odasında ölü bulundu Çalıştığı fabrikanın dinlenme odasında ölü bulundu
Abdülkerim Bardakcı imzayı atıyor Abdülkerim Bardakcı imzayı atıyor

09:10
Galatasaray’a yılın ilk piyangosu Zaniolo’dan
Galatasaray'a yılın ilk piyangosu Zaniolo'dan
09:06
Soruşturmanın seyrini değiştirecek delil Tuğyan Güllü’nün fotoğrafını çekip Kervan’a atmış
Soruşturmanın seyrini değiştirecek delil! Tuğyan Güllü'nün fotoğrafını çekip Kervan'a atmış
08:59
Neye uğradığını şaşırdı Livakovic’e büyük şok
Neye uğradığını şaşırdı! Livakovic'e büyük şok
08:14
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor Bakan Göktaş tarih verdi
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor! Bakan Göktaş tarih verdi
07:48
200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme
200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme
07:28
SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia
SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı! Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2026 09:19:40. #7.11#
SON DAKİKA: Ardanuç'ta Çığ Altında Arama Çalışmalarına Ara Verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.