Ardanuç'ta Çığ Altında Kayıp Çoban İçin Aramalar Sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ardanuç'ta Çığ Altında Kayıp Çoban İçin Aramalar Sürüyor

Ardanuç\'ta Çığ Altında Kayıp Çoban İçin Aramalar Sürüyor
02.01.2026 12:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ardanuç'ta çığ altında kalan çoban için arama çalışmaları 3. günde devam ediyor.

Artvin'in Ardanuç ilçesinde çığ altında kalan çobanı arama çalışmaları sürüyor.

Vali Turan Ergün, çığ düşen Zekeriyaköy köyünde gazetecilere yaptığı açıklamada, arama kurtarma çalışmalarına üçüncü günde devam edildiğini söyledi.

Çığ altında kalan ikinci kişinin cansız bedenine dün akşam ulaşıldığını hatırlatan Ergün, "Bir vatandaşımız daha var çığ altında, onu aramak için yine sabahın erken saatlerinde arkadaşlarımız profesyonel ekiplerle çalışmalara başladılar." dedi.

Ergün, bölgede tipinin azaldığını ancak dün geceki yağış nedeniyle kar miktarının arttığını ifade ederek, "Bu durum da ulaşmayı, orada çalışmayı daha da zorlaştırdı." diye konuştu.

Arama kurtarma ekiplerinin kayıt altına alınarak alana kontrollü şekilde gönderildiğini anlatan Ergün, şöyle devam etti:

"Bugün orada bizatihi aktif olarak çalışan 50 kişi var. Daha kontrollü çalışılmak zorunda bugün düne göre. Yorulan ekibi değiştiriyoruz. O şekilde aktif arkadaşlar ihtiyaç hissederse, burada hazır arkadaşlarımız var. Oradaki profesyonel ekip, çalışma grubunun başındaki arkadaşlar 'Buradaki kişi sayısı yeterli' diyor. Biz onun dediğine uyuyoruz şu anda. Çığ riski sürekli değerlendiriliyor. Çığ riskinin olması durumunda zaten oradaki arkadaşlar öyle bir şey hissettiklerinde çalışmayı durduracaklar."

Çığ 1 kilometrekarelik alanda etkili oldu

Çığın 1 kilometrekarelik alanda etkili olduğunu ve ilk gün kar kalınlığının 4,5 metre ölçüldüğünü dile getiren Ergün, şu değerlendirmede bulundu:

"Kar kalınlığı şu an 6 metreyi geçiyor. Dün 6 metreden daha fazla bir karla mücadele ettiler. Arkadaşlarımızın sonda çubukları yetmiyor. Üstten biraz karı temizleyip daha sonra çubukla arayarak sertlik oluşan yerlerde çalışma, kazı yapıyorlar. Zaman zaman da koyun ölüleri çıkıyor, o da aslında zorluyor bizi."

AFAD Artvin İl Müdürlüğü koordinesindeki arama kurtarma çalışmalarına Rize ve Erzurum'dan gelen AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, Hopa Arama Kurtarma ve Artvin Çoruh Arama Kurtarma ekipleri katılıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri de iş makineleriyle olay yerine ulaşımı sağlayan yolu ulaşıma açık tutmak amacıyla kar temizleme çalışmalarına devam ediyor.

Erzurum'un Olur ilçesinden 1200 civarında küçükbaş hayvanın yer aldığı sürüyü Ardanuç ilçe merkezine getirmek üzere yola çıkan 6 kişilik çoban grubunun üzerine 31 Aralık'ta Zekeriyaköy köyünün Aksu mevkisinde çığ düşmüştü.

Çığ altında kalan 3 çoban kendi imkanlarıyla kurtulmuş, 2 çobanın cansız bedenine ise ekiplerin çalışması sonucu ulaşılmıştı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ardanuç'ta Çığ Altında Kayıp Çoban İçin Aramalar Sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır’daki Öcalan mitingi ertelendi Diyarbakır'daki Öcalan mitingi ertelendi
Karlı yolda kontrolden çıkan kamyonet 2 çocuğa çarptı Karlı yolda kontrolden çıkan kamyonet 2 çocuğa çarptı
Deredeki otomobile 20 metre mesafede cesedi bulundu Deredeki otomobile 20 metre mesafede cesedi bulundu
Siirt’te karın ağırlığıyla 3 ahırın çatısı çöktü çok sayıda hayvan öldü Siirt'te karın ağırlığıyla 3 ahırın çatısı çöktü; çok sayıda hayvan öldü
Artvin’de çığ altında kalan çobanı arama çalışmalarına ara verildi Artvin'de çığ altında kalan çobanı arama çalışmalarına ara verildi
Hakkari’de çığ paniği: Otomobilde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı Hakkari'de çığ paniği: Otomobilde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

15:22
Sadettin Saran seçim kararı sonrası harekete geçti
Sadettin Saran seçim kararı sonrası harekete geçti
15:00
Galatasaray ile anılan Umut Tohumcu, yeni takımına imzayı attı
Galatasaray ile anılan Umut Tohumcu, yeni takımına imzayı attı
14:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pazartesi günü Trump ile görüşeceğim
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pazartesi günü Trump ile görüşeceğim
14:23
Türkiye piyasasını sarsan karar Efsane model artık satılmayacak
Türkiye piyasasını sarsan karar! Efsane model artık satılmayacak
13:47
İsrail’den İran’daki yangını körükleyecek hamle Art arda paylaşımlar yaptılar
İsrail'den İran'daki yangını körükleyecek hamle! Art arda paylaşımlar yaptılar
13:10
Açlıktan ölen 2 aylık bebeğin annesinin ifadesi kan dondurdu: Babam bilerek öldürdü
Açlıktan ölen 2 aylık bebeğin annesinin ifadesi kan dondurdu: Babam bilerek öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2026 15:30:19. #7.11#
SON DAKİKA: Ardanuç'ta Çığ Altında Kayıp Çoban İçin Aramalar Sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.