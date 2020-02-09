Arhavi'de kar nedeniyle pazar yerinin çatısı çöktü: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Arhavi'de kar nedeniyle pazar yerinin çatısı çöktü: 1 yaralı - Son Dakika

Arhavi'de kar nedeniyle pazar yerinin çatısı çöktü: 1 yaralı

6 saat önce

Artvin'in Arhavi ilçesinde pazar yerinin çatısının kar nedeniyle çökmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Artvin'in Arhavi ilçesinde pazar yerinin çatısının kar nedeniyle çökmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışının etkili olduğu ilçede belediyeye ait kapalı pazar yerinin çatısı çöktü.

Bu sırada pazar yerinde bulunan Recep Şahin (60), çöken çatının altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri ve vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan Şahin, Arhavi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Şahin'in hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Çöken çatının altında kalan bazı araçlar da zarar gördü.

Öte yandan, kar kalınlığının 70 santimetreyi bulduğu ilçe merkezindeki 2 bin metrekarelik Arhavi Gösteri Merkezi Çadırı da çöktü.

Olayda yaralanan olmadı.

Arhavi'de kar nedeniyle pazar yerinin çatısı çöktü: 1 yaralı

Recep Şahin, Artvin, Arhavi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 01:47 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 3 bölgeye yoğun kar yağışı uyarısı
Silopi Adliyesi'ne bombalı saldırı hazırlığı yapan müdür yakalandı Meteoroloji'den 8 kente kritik çığ uyarısı Yenikapı'da Büyük Kudüs Mitingi düzenlendi

Son Dakika Haberleri
19:16 1 haftadır evde
19:16 Sezen'in kapısını çaldı
19:16 Kıvanç'a albüm baskısı
19:16 Saba Tümer'den çok konuşulacak açıklama: David Beckham'la aynı yatakta yattım
17:41 PowerTürk Müzik Ödülleri 2020 sahiplerini buldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2020 19:55:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Arhavi'de kar nedeniyle pazar yerinin çatısı çöktü: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]