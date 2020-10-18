Arı saldırısına uğrayan şahıs hastanelik oldu - Son Dakika

Arı saldırısına uğrayan şahıs hastanelik oldu
18.10.2020 20:56
Arı saldırısına uğrayan şahıs hastanelik oldu Hakkari'nin Çukurca ilçesinde kovanlarını kontrol etmeye giden bir vatandaş, arıların saldırısına uğraması sonucu hastanelik oldu.
Arı saldırısına uğrayan şahıs hastanelik oldu
HAKKARİ - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde kovanlarını kontrol etmeye giden bir vatandaş, arıların saldırısına uğraması sonucu hastanelik oldu.
Edinelin bilgiye göre olay, Çukurca ilçesine bağlı Çığlı köyünde meydana geldi. İbrahim Ediş isimli vatandaş, akşam saatlerinde kovanlarına bakmaya giderken arıların saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Ediş, kaldırıldığı Çukurca Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Hakkari'ye sevk edildi.
Son Dakika Serdar Aziz'in hakem Atilla Karaoğlan'a ettiği hakaret kameralara yansıdı KKTC'de ipi göğüsleyen Ersin Tatar kimdir? Kariyerinde dikkat çeken Show TV ve Cine5 detayı Ameliyat edilecek olan Van Dijk, 7-8 ay sahalardan uzak kalabilir KKTC'deki Cumhurbaşkanlığı seçiminde ipi UBP'nin adayı Ersin Tatar göğüsledi Yardım isteyen vatandaşın Valilik'ten 12 bin TL aldığı ortaya çıktı Karı-kocaya baltayla saldıran komşularının görüntüleri kameraya böyle yansıdı Tümer Metin'den yıllar sonra gelen itiraf: G.Saray'a gol atıp gerçek F.Bahçeli olmak istemedim Trabzonspor'un Eddie Newton'ı gönderip, Fenerbahçe maçına Abdullah Avcı'yla çıkacak