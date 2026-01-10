Arıkan'dan Gazetecilere Kutlama

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle yayımladığı mesajında, "Her türlü baskı ve gözdağına rağmen, gerçeği aktarmak için çalışan tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum" ifadesini kullandı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hakikatin ters yüz edildiği çağımızda, her türlü baskı ve gözdağına rağmen, gerçeği aktarmak için çalışan tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum" ifadesini kullandı.