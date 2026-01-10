Arıkan: Emeklilerin Sorunları Görmezden Gelinemez - Son Dakika
Arıkan: Emeklilerin Sorunları Görmezden Gelinemez

10.01.2026 11:32
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, emeklilerin zorlu yaşam koşullarını eleştirdi.

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Ankara Ulus'taki otelleri ziyaret ederek burada kalan emekli vatandaşlar ile görüştü. Arıkan'a konuşan bir emekli, "Siyasetçiler toplumun içine girmeli; koltukta oturarak bu işler olmaz. Lüks otomobillerle gezmek yerine pazara, çarşıya gitsinler" dedi. Ziyaretin ardından durumu değerlendiren Arıkan, "Türkiye'de sorun kaynak yokluğu değildir. Kaynak da vardır, imkan da vardır. Sorun; iktidarın merhamet, adalet ve vicdan anlayışında yaşanan eksikliktir" diye konuştu.

Arıkan, en düşük emekli maaşının açıklanmasının ardından, barınma sorunu yaşayan ve Ankara Ulus'taki otellerde kalan emeklilerle konuştu.

"Şartlar gerçekten çok zor"

Artan kiralar nedeniyle oğlu ile Ulusta bir otelde yaşamak zorunda kaldığını söyleyen emekli bir kadın, şöyle konuştu:

"Kiralar malum. Üç-dört aydır burada kalıyorum, maalesef kiralar çok yüksek olduğu için ev tutamıyorum. İki kişiyiz, oğlum da var; aynı odada kalıyoruz. Şartlar gerçekten çok zor. Devlet Planlama Teşkilatı'ndan emekliyim, emekli olalı 16 yıl oldu. Yapılanın adına zam deniyor ama üç-dört bin lira maaş alırken bile daha rahat geçinebiliyorduk. Şimdi maaşımızın tamamını kiraya vermek zorunda kalıyoruz. Faturalar, mutfak masrafı derken geçinmek mümkün değil. Bizim gibi çok insan var ama çözüm üreten yok. Bu insanların halini görüp görmezden gelmeleri gerçekten enteresan. Kiralar 30–35 bin liranın altına düşmüyor. 20 bin lira maaşla yaşamak çok zor. Benim gibi yüzlerce emekli var."

"Ailemizden, eşimizden dostumuzdan temin ettiğimiz kıyafetleri burada satıyoruz"

Otel ziyaretinin ardından Ulus semtindeki ikinci el kıyafet satılan tezgahları da gezen Arıkan, geçimini buradan sağlayan vatandaşlarla sohbet etti. İkinci el kıyafet satarak ayakta kalmaya çalıştıklarını ifade eden vatandaşlar, artan hayat pahalılığı nedeniyle temel ihtiyaçlarını karşılamakta dahi zorlandıklarını belirtti.

Arıkan'a, dert yanan bir vatandaş, "Buraya her geçen gün daha fazla emekli geliyor. Benim aldığım dul ve yetim maaşı 4 bin 600 lira. 2 bin lira sadece gaz parası geliyor, bu şartlarda nasıl geçinelim? Zabıta normalde izin vermiyor ama cuma günleri görmezden geliyor. Ailemizden, eşimizden dostumuzdan temin ettiğimiz kıyafetleri burada satıyoruz. Ben 62 yaşındayım, geçinebilmek için çalışmak zorundayım. Siyasetçiler toplumun içine girmeli; koltukta oturarak bu işler olmaz. Lüks otomobillerle gezmek yerine pazara, çarşıya gitsinler. Kadınlarımız da emeklilerimiz de geçinemiyor." dedi.

Arıkan: "Emekli maaşının açlık sınırının altında olması kabul edilebilir bir durum değildir"

Arıkan, vatandaşlarla görüşmesinin ardından şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ankara Ulus'ta emeklilerimizin kaldığı otelleri ziyaret ettik. Her otelde birbirinden farklı, insanın içini acıtan pek çok hikayeyle karşılaştık. Bir emekli maaşının açlık sınırının altında olması kabul edilebilir bir durum değildir. AK Parti 23 yıl önce iktidara geldiğinde 'yoksulluğu bitireceğiz' demişti. O dönemde emekli maaşı, asgari ücretin yaklaşık yüzde 50 üzerindeydi. Bugün ise müjde gibi açıklanan 20 bin liralık emekli maaşı, asgari ücretin yaklaşık yüzde 40 altına düşmüş durumda. Bu doğru değildir, kabul edilebilir de değildir. Türkiye'de sorun kaynak yokluğu değildir. Kaynak da vardır, imkan da vardır. Sorun; iktidarın merhamet, adalet ve vicdan anlayışında yaşanan eksikliktir."

Kaynak: ANKA

