Arıkan ve Büyükelçi Görüşmesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Arıkan ve Büyükelçi Görüşmesi

08.01.2026 16:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, İran Büyükelçisi ile D-8 bağlamında işbirliğini görüştü.

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, İran İslam Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Mohammad Hassan Habibollah Zadeh ile İran Büyükelçiliğinde bir araya geldi. Görüşmede, İslam coğrafyasının karşı karşıya olduğu ortak sorunların yanında; D-8'de anlamını bulan barış, adalet ve işbirliğini esas alan bir anlayışının önemi ele alındı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, İran İslam Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Mohammad Hassan Habibollah Zadeh ile bir araya geldi. Konuya ilişkin Saadet Partisi'nin sosyal medya hesabından şu açıklama yapıldı:

"Genel Başkanımız Mahmut Arıkan, D-8 kurucu ülkelerinden İran İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Sayın Mohammad Hassan Habibollah Zadeh ile bir araya gelerek son gelişmelerle ilgili karşılıklı değerlendirmelerde bulundu. Görüşmede İslam coğrafyasının karşı karşıya olduğu ortak sorunların yanında; D-8'de anlamını bulan barış, adalet ve iş birliğini esas alan bir anlayışının önemi ele alındı. İsrail ve ABD kaynaklı bölgemize yönelik tehdit politikalarının sadece bir ülkenin değil; tüm bölgenin güvenlik ve istikrarını riske attığı vurgulandı. Bölgemizde kalıcı huzurun; tehdit dili yerine diyalog, güç yerine hukuk ve adalet, çatışma, kaos, kargaşa yerine diyalog esas alınarak çözülebileceğine dair inanç bir kez daha ortaya konuldu."

Kaynak: ANKA

Diplomasi, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arıkan ve Büyükelçi Görüşmesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Samsun’da gelin kayınvalidesine karaciğerini verdi Samsun'da gelin kayınvalidesine karaciğerini verdi
ABD’de helikopter faciası: Düğününe saatler kala hayatını kaybetti ABD'de helikopter faciası: Düğününe saatler kala hayatını kaybetti
’Son aşkı’ 65 yaşındaki adama pahalıya patladı 'Son aşkı' 65 yaşındaki adama pahalıya patladı
Radamel Falcao futbola geri döndü İşte yeni takımı Radamel Falcao futbola geri döndü! İşte yeni takımı
Yapay zeka yüzünden nikahları iptal oldu Yapay zeka yüzünden nikahları iptal oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Malezya Başbakanı İbrahim’e Cumhuriyet Nişanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malezya Başbakanı İbrahim'e Cumhuriyet Nişanı

17:34
Yıllar sonra ortaya çıkan video Herkes aynı detaya takıldı
Yıllar sonra ortaya çıkan video! Herkes aynı detaya takıldı
17:05
Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım evini kumarhaneye çevirmiş İşte ele geçirilenler
Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım evini kumarhaneye çevirmiş! İşte ele geçirilenler
16:31
Suriye ordusu, YPG’ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor 142 bin kişi tahliye edildi
Suriye ordusu, YPG'ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor! 142 bin kişi tahliye edildi
15:49
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
15:45
En düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi yarın Meclis’e sunulacak
En düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi yarın Meclis'e sunulacak
14:10
YPG’ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
YPG'ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 18:09:46. #7.11#
SON DAKİKA: Arıkan ve Büyükelçi Görüşmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.