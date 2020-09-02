Arıza yapan tekne limana çekildi - Son Dakika

Fethiye Göcek açıklarında makine arızası yapan ve sürüklenen tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Fethiye Göcek Darboğaz mevkiinde makine arızası yapan 7 metre uzunluğunda ve içinde üç kişinin bulunduğu tekne yardım çağrısında bulundu. Çağrı sonrası Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bölgede bulunan kurtarma gemisi tekneyi yedekleyerek güvenli bir şekilde Göcek limanına çekti. - MUĞLA