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Arızalanan araç başında beklerken ticari taksi çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Arızalanan araç başında beklerken ticari taksi çarptı: 2 yaralı

15.12.2021 08:47
Arızalanan araç başında beklerken ticari taksi çarptı: 2 yaralı

Eskişehir'de arızalanan temizlik aracının yanında bekleyen 2 kişi ticari taksinin çarpması sonucunda yaralandı.

Eskişehir'de arızalanan temizlik aracının yanında bekleyen 2 kişi ticari taksinin çarpması sonucunda yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Arifiye Mahallesi Atatürk Caddesi'nde Sercan K. idaresindeki Odunpazarı Belediyesine ait temizlik aracı arızalandı. Bunun üzerine Atilla K.'nin kullandığı 26 AEN 513 plakalı çekici arızalanan aracın yanına geldi. Adıgüzel D.'nin kullandığı 26 T 0144 plakalı ticari taksi, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bekleyen Sercan K. ile Atilla K.'ye çarptı. Kazada yaralanan 2 kişi, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan 2 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

(İHA)

Arızalanan araç başında beklerken ticari taksi çarptı: 2 yaralı
Arızalanan araç başında beklerken ticari taksi çarptı: 2 yaralı
Arızalanan araç başında beklerken ticari taksi çarptı: 2 yaralı

Atatürk Caddesi, Odunpazarı, Eskişehir, Taksi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Arızalanan araç başında beklerken ticari taksi çarptı: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arızalanan araç başında beklerken ticari taksi çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
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