Arjantin'in Cordoba şehrinde, yolda ilerleyen bir şehir içi ulaşım otobüsü kavşaktan dikkatsizce çıkan araçla çarpıştı. Kaza sebebiyle kontrolden çıkan otobüs, yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra köprüden aşağıdaki nehre doğru düştü. Olay yerine çok sayıda ilk yardım ekibi sevk edilirken, kazada otobüs şoförü ve 2 yolcu hafif şekilde yaralandı. Görgü tanıkları otobüse çarpan aracın aşırı hızla gittiğini ifade ederken, olayda suçlu olduğu düşünülen araç şoförü güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

Arjantin, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Arjantin'de otobüs köprüden düştü: 3 yaralı - Son Dakika

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