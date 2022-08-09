Arjantin'de otobüs köprüden düştü: 3 yaralı - Son Dakika
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Arjantin'de otobüs köprüden düştü: 3 yaralı

09.08.2022 21:44
Arjantin'de otobüs köprüden düştü: 3 yaralı

Arjantin'de bir otobüs, kavşaktan dikkatsizce çıkan araçla çarpışarak köprüden nehre düştü.

Arjantin'de bir otobüs, kavşaktan dikkatsizce çıkan araçla çarpışarak köprüden nehre düştü. Olayda 3 kişi yaralandı.

Arjantin'in Cordoba şehrinde, yolda ilerleyen bir şehir içi ulaşım otobüsü kavşaktan dikkatsizce çıkan araçla çarpıştı. Kaza sebebiyle kontrolden çıkan otobüs, yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra köprüden aşağıdaki nehre doğru düştü. Olay yerine çok sayıda ilk yardım ekibi sevk edilirken, kazada otobüs şoförü ve 2 yolcu hafif şekilde yaralandı. Görgü tanıkları otobüse çarpan aracın aşırı hızla gittiğini ifade ederken, olayda suçlu olduğu düşünülen araç şoförü güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Yetkililer araç şoförünün alkollü olduğundan şüpheleniyor. - BUENOS AIRES

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Kaynak: İHA

Arjantin, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Arjantin'de otobüs köprüden düştü: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arjantin'de otobüs köprüden düştü: 3 yaralı - Son Dakika
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