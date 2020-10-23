Arjantin'de canlı yayında soyuldu - Son Dakika

Arjantin'de yerel bir muhabir canlı yayın sırasında kapkaça uğradı. Muhabirin soyulduğu anlar ise anbean kameralara yansıdı.

Arjantin'de yerel muhabir Diego Demarco, başkent Buenos Aires'in Sarandi bölgesinde artan soygun vak'alarını haberleştirmek için bulunduğu mahallede, canlı yayın esnasında kapkaça uğradı. Kapkaççı, canlı yayında Demarco'nun telefonunu çaldı. Demarco "Telefonum çalındı. Geri ver hemen" diyerek kapkaçının peşinden koştu. - BUENOS AIRES