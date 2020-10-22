Arjantin?de muhabir canlı yayında soyuldu
22.10.2020 10:53
Arjantin'de bir kanalın muhabiri Diego Demarco, haber yapmak için canlı yayına girmek üzereyken cep telefonunu çaldırdı.
Arjantin'de bir kanalın muhabiri Diego Demarco, haber yapmak için canlı yayına girmek üzereyken cep telefonunu çaldırdı.
Olay, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'e yakın Sarandi kentinde meydana geldi. Sosyal medyada olaya dair paylaşılan görüntülerde, Diego Demarco adlı muhabir hırsızlık olaylarındaki artış ile ilgili canlı yayına bağlanmak üzere cep telefonunu çaldırdı. Hırsızın peşinden koşan muhabirin o anları ise kameraman tarafından kayda alındı. Sosyal medyada paylaşılan görüntü izlenme rekoru kırdı.?
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