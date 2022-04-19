Arjantin, Güney Atlas Okyanusu'ndaki Yeni İngiliz Askeri Tatbikatını Kınadı - Son Dakika

BUENOS AİRES, 18 Nisan (Xinhua) -- Arjantin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İngiltere'nin bir kez daha 18-29 Nisan tarihlerinde Malvinas Adaları bölgesinde, "yasadışı işgalinin bir parçası olarak Kraliyet Donanması ve Kraliyet Hava Kuvvetleriyle beraber Lancaster Dükü Alayı'ndan burada konuşlanmış İngiliz birlikleri ve adaların gayri meşru savunma güçlerini içeren askeri manevralar yürüttüğü" kaydedildi. Açıklamada, Arjantin'in "gayrimeşru bir şekilde işgal edilmiş topraklarındaki haksız bir güç gösterisi oluşturan bu askeri manevraları şiddetle reddettiği" ifade edildi.

Açıklamada, bu tatbikatların "Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası örgütlerin hem Arjantin'i hem de İngiltere'yi Malvinas Adaları sorunundaki egemenlik anlaşmazlığına barışçıl ve kalıcı bir çözüm bulmak için müzakereleri sürdürmeye davet eden sayısız karar çağrılarından saptığı da" belirtildi. Arjantin hükümetinin, "Malvinas Adaları üzerindeki egemenliğini" yeniden teyit ettiği belirtilen açıklamada, bu anlaşmazlığı çözmek için müzakereleri yeniden başlatma isteği de yinelendi. BBC tarafından da, İngiltere Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün tatbikatların rutin olduğu, yılda en az iki kez yapıldığı ve uzun yıllardır gerçekleştirildiği açıklamasına yer verildi. Arjantin ve İngiltere, 2 Nisan-14 Haziran 1982 tarihleri arasında İngilizler tarafından Falkland olarak da bilinen Malvinas Adaları için savaşmıştı.