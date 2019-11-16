Arjantin Messi'nin tek golüyle Brezilya'yı yendi

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Saud Üniversitesi Stadı'nda oynanan maçta Arjantin, yıldız oyuncusu Lionel Messi'nin 13'üncü dakikada attığı golle mücadeleden galip ayrıldı. Brezilya'da Gabriel Jesus, 10'uncu dakikada kullandığı penaltı vuruşundan faydalanamadı.



Uluslararası maçlardan 3 ay men cezasının sona ermesinin ardından Arjantin formasıyla sahaya çıkan Messi, takımının kazandığı penaltı atışında ilk şutunda kaleci Alisson'u geçemezken, pozisyonun devamında meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.



Son olarak Brezilya'nın kazandığı 2019 Kupa Amerika'da Arjantin formasını giyen Lionel Messi, turnuva ve konfederasyon aleyhine yaptığı yorumlar nedeniyle söz konusu cezaya çarptırılmıştı.



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