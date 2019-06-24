Arjantin ve Kolombiya turladı
1 saat önce
Arjantin, Copa America B Grubu son maçında Katar'ı 2-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
Arjantin
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 12:00 Kaynak: İHA
, Copa America B Grubu son maçında Katar
'ı 2-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Aynı grupta yer alan Kolombiya
da Paraguay
karşısında 1-0 galip gelerek turlayan diğer takım olmayı başardı. Bu yıl Brezilya
'da 46.'sı düzenlenen Copa America'nın B Grubu son maçında Arjantin, Katar'ı 2-0 ile geçti. 4 puanla grubunu ikinci sırada tamamlayarak bir üst tura yükselen Arjantin'e Gremio Arena'da oynanan karşılaşmada galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Lautaro Martinez ve 82. dakikada Sergio Agüero getirdi.
KOLOMBİYA LİDER OLARAK TURLADI Kolombiya ise Fonte Nova Stadı'nda oynanan maçta Paraguay'ı 1-0 yenerek 9 puanla gruptan lider çıkmayı başardı. Kolombiya'nın golünü 31. dakikada Gustavo Cuellar attı.
(Uygar Aydın/İHA)
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