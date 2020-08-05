Arjantin ve Şili'deki Kovid-19 vakaları - Son Dakika

Arjantin ve Şili'deki Kovid-19 vakaları

BUENOS Arjantin'de son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 168 kişi hayatını kaybetti.

Arjantin ve Şili'deki Kovid-19 vakaları, System.String[]

BUENOS Arjantin'de son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 168 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 168 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüs kaynaklı ölü sayısı 3 bin 979'a, vaka sayısı da 6 bin 792 artarak 213 bin 535'e yükseldi.

Böylece ülkede salgının başlangıcından bu yana bir günde görülen en yüksek ölü ve vaka sayısı kaydedildi.

Yeni vakaların 4 bin 337'si Buenos Aires eyaletinde, 1371'i Buenos Aires Özerk Şehri'nde görüldü.

Nüfusun yoğun olduğu ve salgından en çok etkilenen Buenos Aires eyaleti 129 bin 451 vaka, 2 bin 193 ölüm, başkent Buenos Aires Özerk Şehri de 64 bin 69 vaka, 1341 ölümle ülkedeki vaka ve ölüm sayılarının en yüksek seyrettiği yerler olarak öne çıkıyor.

Nüfusu 44 milyonu aşan Arjantin'de, 20 Mart'ta ilan edilen ve izin verilenler hariç halkın yalnızca temel ihtiyaçları için evden çıkmasına müsaade edilen karantina, ülkenin büyük çoğunluğunda, virüsün toplum içinde yayılma göstermediği yerlerde kaldırılmıştı.

Karantinanın kaldırıldığı yerlerde sosyal mesafe kuralı uygulanırken salgından en çok etkilenen başkent Buenos Aires ve çevresinde ise hafifletilmesine rağmen karantina 16 Ağustos'a kadar uzatılmıştı.

Son günlerde vakaların hızla artışına sebep gösterilen ev ziyaretleri ülke çapında yasaklanmıştı.

Şili

Şili'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 38 artarak 9 bin 745'e, virüs görülenlerin sayısı da 1462 artarak 362 bin 962'ye çıktı.

Nüfusu 7 milyonu aşan ve başkent Santiago'yu da kapsayan Metropolitan bölgesi, 258 bin 579 vaka ve 7 bin 735 ölü sayısıyla ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Ülkede virüsten iyileşenlerin sayısı 336 bin 330, hastanede tedavi görenlerin sayısı 1405, durumu kritik olanların sayısı ise 235 olarak açıklandı.

Dünyada en çok vakanın görüldüğü 8'inci ülke Şili'de salgının başlangıcından bu yana 1 milyon 716 bin 415 Kovid-19 testinin yapıldığı belirtildi.

Arjantin, Şili, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.08.2020 02:49

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arjantin ve Şili'deki Kovid-19 vakaları - Son Dakika
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