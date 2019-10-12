Son Dakika Haberleri: Arka Sokak'ta park çalışmaları devam ediyor
Son Dakika Güncel Arka Sokak'ta park çalışmaları devam ediyor

Arka Sokak'ta park çalışmaları devam ediyor

1 saat önce

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, eski sera alanında yapımı devam eden park alanındaki çalışmaları inceledi.

Arka Sokak'ta park çalışmaları devam ediyor, System.String[]

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, eski sera alanında yapımı devam eden park alanındaki çalışmaları inceledi.


Belediye Başkanı Cemal Akın, Kemerköprü Mahallesi Arka Sokak'ta bulunan eski sera alanında devam eden çalışmalar hakkında yaptığı açıklamada, "Göreve geldiğimiz 2009 yılından itibaren atıl alanları yeninden düzenleyerek vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Bugüne kadar şehrimize kazandırmış olduğumuz Yalı Sevgi Parkı, Karaçay Piknik Alanı, Gazhane Kültür Parkı, Kaynarca Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor ve Yaşam Parkı, Bartın Belediyesi 140. Yıl Parkı, Ali Baysal Parkı projelerimizden vatandaşlarımızın istifade etmesi bizleri çok mutlu ediyor. Bu projelerimize bir yenisini de Kemerköprü Mahallesi Elmalık Sokak'ta yapım çalışmalarını başlatmış olduğumuz park alanını ekleyeceğiz. Geçmiş yıllarda Park ve Bahçeler Müdürlüğü bitki üretim serası olarak kullandığımız bu alanda gerekli düzenlemeleri yaparak halkımızın güzel vakit geçirebileceği bir park alanı haline getireceğiz Öğretmenevi karşısından başlayarak çevre yoluna kadar uzanan 9 bin metrekarelik alanda uygulayacağımız projenin içinde çocuk oyun alanları, dinlenme alanları, yürüyüş yolları ve spor alanları olacak. Ekiplerimiz Spor alanlarının ve çocuk oyun alanlarının zemini oluşturmak üzere çalışma başlattılar. En kısa zamanda bu güzel projemizi de halkımızın hizmetine sunmak istiyoruz" dedi. - BARTIN

Cemal Akın, Bartın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 03:56 Kaynak: İHA
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