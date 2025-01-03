Arka Sokaklar bu hafta yayından kaldırıldı! İşte nedeni - Son Dakika
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Dizi

Arka Sokaklar bu hafta yayından kaldırıldı! İşte nedeni

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Kanal D'de ekrana gelen fenomen dizi Arka Sokaklar'ın bu hafta ekrana gelmeyecek olması izleyicileri meraklandırdı. Geçtiğimiz hafta RTÜK cezası alan ve ekrana gelmeyen dizinin 696. bölüm fragmanı yayımlansa da kanalın yayın akışında dizi bu hafta da görünmüyor. Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...

03.01.2025 16:32  Güncelleme: 17:18
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Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan ve İlker İnanoğlu'nun başrollerinde yer aldığı Arka Sokaklar dizisi geçen hafta ekrana gelememişti.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMÜ OLACAK MI?

696. bölümü büyük bir merakla bekleyen izleyici, dizinin yeni bölümü bu hafta da ekranda olmayacağını öğrendi. Kanal D yayın akışında Arka Sokaklar'ın yayın saatinde RTÜK belgeseli bulunuyor.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Arka Sokaklar'ın 696. yeni bölümü 10 Ocak Cuma günü saat 20:00'da ekrana gelecek.

Arka Sokaklar bu hafta yayından kaldırıldı! Arka Sokaklar neden yok, yeni bölüm ne zaman?

ARKA SOKAKLAR NEDEN CEZA ALDI?

"Arka Sokaklar'da toplumdaki inançların yalnızca bir kişi veya grubun elindeymiş gibi yansıtıldığı ve dini bir grubun devletin kolluk kuvvetlerine karşı tehditkar söylemlerde bulunduğu tespit edildi.

Toplumun dini değerlerinin suistimal edilmesine yol açıldığına karar veren Üst Kurul, kanala hem idari para cezası kesti hem de yayın durdurma cezası verdi.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Yasa dışı bahis çetesinin elebaşı Bedo, gençleri çeteye dahil ederek illegal işlerinde kullanmaktadır. Bedo rakibi Ilgaz'ın restoranına bir saldırı planlar. Bu görev gençlerden Kartal ve Mehmet'e verilir. Restoranda yaşanan kaosta masum insanlar hayatını kaybedince bu bir kırılma noktası olarak çete içinde gerilime neden olacaktır. Ekibimiz Ilgaz'ı hedef alarak suç örgütleri arasındaki bağlantıları çözmeye ve gençleri korumaya çalışacaktır.

Arka Sokaklar bu hafta yayından kaldırıldı! İşte nedeni

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Son Dakika Dizi Arka Sokaklar bu hafta yayından kaldırıldı! İşte nedeni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • İlhan Alici:
    Filime bu kadar aciz olan RTÜK yazıklar olsun daha maaşlar zamlı alınmadan tüm ürünler zam yapıldı neden gündeme gelmiyor ülke kötüye gidiyor 34 9 Yanıtla
  • Adem Sevindik null:
    memur, emekli ve asgari ücretli geçim sıkıntısı çekiyor ama, memleketin tek ve en büyük problemi arka sokaklar. eline sağlık mesut komser. 22 5 Yanıtla
  • Burak Kync:
    tv8 kanalı da kapatılmalı Acun haketti 17 4 Yanıtla
  • Batu Gun:
    sorun degil, zaten birkac seneye bu kurumu kapatacak yeni hukumet, mahkeme salonlarini da yasaklasinlar YIYORSA o zaman. bence pilinizi pirtinizi toplayip kacin hic acimayacagiz cunku, sizin bize yaptiginiz gibi 8 10 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    bu saçma sapan seyredenler var mı acaba Hala merak ediyorum adamlar 3-4 kişi koca İstanbul'un altını üstüne getiriyor her şeyi düzeltiyor çizgi film bundan daha mantıklı 5 3 Yanıtla
  • Çelikk:
    Çok üzüldüm bilemezsiniz 1 3 Yanıtla
  • ONUR ERGİN:
    yav zaten fragmanda 10 Ocak diyor neden yalan söylüyorsunuz 2 0 Yanıtla
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