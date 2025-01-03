Arka Sokaklar bu hafta yayından kaldırıldı! İşte nedeni

Dizi

Ferdi Tayfur Müzesi ile ilgili duygulandıran mesaj

MHK başkanından VAR kayıtlarıyla ilgili olay yaratacak açıklama

İşte Ferdi Tayfur\'un, Bahçeli için yazdığı şarkı: Bu bana yeter

Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan ve İlker İnanoğlu'nun başrollerinde yer aldığı Arka Sokaklar dizisi geçen hafta ekrana gelememişti.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMÜ OLACAK MI?

696. bölümü büyük bir merakla bekleyen izleyici, dizinin yeni bölümü bu hafta da ekranda olmayacağını öğrendi. Kanal D yayın akışında Arka Sokaklar'ın yayın saatinde RTÜK belgeseli bulunuyor.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Arka Sokaklar'ın 696. yeni bölümü 10 Ocak Cuma günü saat 20:00'da ekrana gelecek.

ARKA SOKAKLAR NEDEN CEZA ALDI?

"Arka Sokaklar'da toplumdaki inançların yalnızca bir kişi veya grubun elindeymiş gibi yansıtıldığı ve dini bir grubun devletin kolluk kuvvetlerine karşı tehditkar söylemlerde bulunduğu tespit edildi.

Toplumun dini değerlerinin suistimal edilmesine yol açıldığına karar veren Üst Kurul, kanala hem idari para cezası kesti hem de yayın durdurma cezası verdi.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Yasa dışı bahis çetesinin elebaşı Bedo, gençleri çeteye dahil ederek illegal işlerinde kullanmaktadır. Bedo rakibi Ilgaz'ın restoranına bir saldırı planlar. Bu görev gençlerden Kartal ve Mehmet'e verilir. Restoranda yaşanan kaosta masum insanlar hayatını kaybedince bu bir kırılma noktası olarak çete içinde gerilime neden olacaktır. Ekibimiz Ilgaz'ı hedef alarak suç örgütleri arasındaki bağlantıları çözmeye ve gençleri korumaya çalışacaktır.