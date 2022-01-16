Arkadaşını ziyarete gelen talihsiz gencin acı sonu! Yangına asansörde yakalandı - Son Dakika

Gaziemir ilçesindeki bir site içindeki apartmanın üst katında çıktı. Dumanları fark eden bina sakinlerinin ihbarıyla olay yerine AKS 110, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

4 KİŞİ MERDİVENLERE DIŞARI ÇIKARILDI

Polis ekipleri caddeyi araç trafiğine kapatırken, yangının çıktığı dairedeki 4 kişi itfaiye merdiveniyle dışarıya çıkarıldı. İlk müdahalenin ardından 4 kişi, tedbir amaçlı çevre hastanelere kaldırıldı.

ASANSÖRDE DUMANDAN ZEHİRLENEREK HAYATINI KAYBETTİ

Çalışmalarına devam eden itfaiye ekipleri, dışarı çıkmadığı belirlenen Kaan Yalçın'ı bulmak için harekete geçti. İtfaiye ekipleri Yalçın'ı asansörde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yalçın'ın dumandan zehirlenip, hayatını kaybettiği belirlendi.

BİR ARKADAŞINI ZİYARETE GELMİŞ

Savcının incelemesinin ardından Yalçın'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, Yalçın'ın yangın çıkan apartmanda oturmadığı, bir arkadaşına ziyaret için geldiği belirtildi.