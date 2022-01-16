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Arkadaşını ziyarete gelen talihsiz gencin acı sonu! Yangına asansörde yakalandı - Son Dakika

Arkadaşını ziyarete gelen talihsiz gencin acı sonu! Yangına asansörde yakalandı

16.01.2022 19:00

İzmir'de bir apartmanda çıkan yangında 4 kişi itfaiye merdiveniyle dışarıya çıkartılarak hastaneye kaldırıldı. Çalışmalarına devam eden itfaiye ekipleri, asansörde dumandan zehirlenerek hayatını kaybeden Kaan Yalçın'ın cansız bedenine ulaştı. 31 yaşındaki Yalçın'ın bir arkadaşını ziyaret etek için apartmana geldiği öğrenildi.

Gaziemir ilçesindeki bir site içindeki apartmanın üst katında çıktı. Dumanları fark eden bina sakinlerinin ihbarıyla olay yerine AKS 110, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Arkadaşını ziyaret için gittiği apartmanda çıkan yangında hayatını kaybetti

4 KİŞİ MERDİVENLERE DIŞARI ÇIKARILDI

Polis ekipleri caddeyi araç trafiğine kapatırken, yangının çıktığı dairedeki 4 kişi itfaiye merdiveniyle dışarıya çıkarıldı. İlk müdahalenin ardından 4 kişi, tedbir amaçlı çevre hastanelere kaldırıldı.

Arkadaşını ziyaret için gittiği apartmanda çıkan yangında hayatını kaybetti

ASANSÖRDE DUMANDAN ZEHİRLENEREK HAYATINI KAYBETTİ

Çalışmalarına devam eden itfaiye ekipleri, dışarı çıkmadığı belirlenen Kaan Yalçın'ı bulmak için harekete geçti. İtfaiye ekipleri Yalçın'ı asansörde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yalçın'ın dumandan zehirlenip, hayatını kaybettiği belirlendi.

Arkadaşını ziyaret için gittiği apartmanda çıkan yangında hayatını kaybetti

BİR ARKADAŞINI ZİYARETE GELMİŞ

Savcının incelemesinin ardından Yalçın'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, Yalçın'ın yangın çıkan apartmanda oturmadığı, bir arkadaşına ziyaret için geldiği belirtildi.

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İtfaiye, Tragger, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Arkadaşını ziyarete gelen talihsiz gencin acı sonu! Yangına asansörde yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arkadaşını ziyarete gelen talihsiz gencin acı sonu! Yangına asansörde yakalandı - Son Dakika
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