Arkadaşının boğazını keserek öldüren sanığa indirimsiz müebbet istendi

BURSA'da birlikte alkol aldığı arkadaşı Celil Tükenmez'i (57) kalbinden bıçakladıktan sonra boğazını keserek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Yılmaz Koçak'a(49), duruşma savcısı, iyi hal indirimi uygulanmadan müebbet hapis cezası verilmesini istedi.

Olay, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Çakırhamam Mahallesi'ne bulunan parkta, geçtiğimiz yıl ocak ayında meydana geldi. Parkta alkol alan Yılmaz Koçak ve Celil Tükenmez arasında kavga çıktı. Koçak yanında taşıdığı ekmek bıçağını Tükenmez'in kalbine sapladı. Ardından da kanlar içerisinde yere yığılan Tükenmez'in boğazını kesti. Kaçmaya çalışan Koçak, vatandaşlar tarafından yakalanıp, polise teslim edildi.

'YANLARINA ÇAĞIRDILAR, SONRASINI HATIRLAMIYORUM'

Hakkında Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Canavar hisle adam öldürmek' suçundan dava açılan Yılmaz Koçak'ın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tutuklu sanık Koçak ile avukatı hazır bulundu. Koçak, daha önce verdiği, " KOAH hastasıyım. Uzun süreden beri tedavi görüyorum. Yolda yürürken beni yanlarına çağırdılar. Yanlarına gittim. Ondan sonrasını hatırlamıyorum" şeklindeki savunmasını tekrarladı.

Duruşma savcısı ise mütalaasında, sanığın akli dengesinin yerinde olduğunu belirterek, kasten öldürme suçunun sabit olduğunu bildirdi. Savcı, sanığa müebbet hapis cezası verilmesini ve iyi hal indirimi uygulanmamasını istedi.

'BIÇAĞI DA VARDI, BENİ VURACAKTI'

Mütalaaya karşı söz verilen Koçak, "Olay sırasında Celil Tükenmez çok alkollüydü. Bıçağı da vardı, beni vuracaktı. Bunun verilecek kararda göz önünde bulundurulmasını istiyorum" dedi. Mahkeme, sanık avukatına savunma için süre vererek, duruşmayı erteledi.