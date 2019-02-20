Arkadaşları Anlattı; "Çizgisini Hiç Bozmadı"

AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi'yi İstanbul Teknik Üniversitesi'nde beraber okuduğu sınıf arkadaşları ziyaret ederek, tebrik edip, başarı dileklerini ilettiler. İlçe teşkilatında sınıf arkadaşları ile bir araya gelen Bünyamin Çiftçi, üniversite anılarını tazeledi.

MÜTEVAZİ VE ALÇAK GÖNÜLLÜ

Çiftçi'nin başarılıve çokdürüst bir öğrenci olduğunu ifade eden üniversite arkadaşı Volkan Yüksel, "Paylaşımcı birisiydi. Ders notlarını bizimle paylaşırdı. 25 senedir hiçbir şey değişmemiş. En son 1 yıl önce görüştük. Okul yıllarında da siyasetle ilgilenirdi. Bünyamin Bey gibi insanlar siyasette mutlaka olmalı. Mütevazi ve alçak gönüllüdür. Yeri geldiği zaman da dik durmasını bilir" dedi.

SINIFIN EN ÇALIŞKANIYDI

Çiftçi'nin en yakın arkadaşlarından biri olduğunu söyleyen, Çağrı Tarık Zeybek ise "Sınıfın en çalışkan öğrencilerinden biriydi. Bize çok faydası oldu. Ders notlarından çok faydalandık. Hatta bitirme projesini bile beraber yaptık. Arkadaşlığımız hep devam etti. Üniversiteyi bitirdikten sonra iş yerinin açılışına katıldık. Çizgisini hiç bozmadı ve üzerine daha da koydu. Adaylığını daha önce bekliyorduk ama nasip bugüneymiş. Çayırova'ya çok güzel hizmetler kazandıracağına tüm kalbimle inanıyorum. Kendisini ve hizmetlerini yakından takip edeceğiz. Başarılar diliyoruz" şeklinde anlattı.