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Arkadaşları dalga geçti, özel öğrenci okuma yazma öğrenmeden gitar çalmayı öğrendi - Son Dakika

Arkadaşları dalga geçti, özel öğrenci okuma yazma öğrenmeden gitar çalmayı öğrendi

05.07.2021 15:38

Arkadaşları dalga geçti, özel öğrenci okuma yazma öğrenmeden gitar çalmayı öğrendi Okuma yazma öğrenmeden önce gitar çalmayı öğrendi Düzce'de yaşayan özel birey Cembey Çelik'in müzik ile elde ettiği başarı hikayesi herkese örnek oluyor.

Arkadaşları dalga geçti, özel öğrenci okuma yazma öğrenmeden gitar çalmayı öğrendi

Okuma yazma öğrenmeden önce gitar çalmayı öğrendi

DÜZCE - Düzce'de yaşayan özel birey Cembey Çelik'in müzik ile elde ettiği başarı hikayesi herkese örnek oluyor. 'Ben gitar çalmak istiyorum' dediği anda arkadaşlarının hem engeli, hem de kilosuyla dalga geçmesi üzerine kendisini müziğe adayan Çelik, okuma yazma öğrenmeden önce gitar çalmayı öğrendi.

Özel öğrencilerin eğitim ve rehabilitasyonunu sağlayan Yeşil Düzce Özel Eğitim ve Uygulama Okulu öğrencisi 22 yaşındaki Cembey Çelik, çaldığı enstrümanlarla okulun gözdesi oldu. Kendisini sokak sanatçısı olarak tanımlayan Cembey Çelik, arkadaşlarının kendisiyle alay etmesi sebebiyle müziğe başladı. Hem kiloları, hem de engeli sebebiyle müziğe olan tutkusunun arkadaşları arasında alay konusu olmasından dolayı hırslanan Çelik, gitar çalmayı öğrendi. Okuma, yazmadan önce gitar çalmayı öğrenen Cembey Çelik, bu alanda kendisini çok geliştirdi. Yeşil Düzce Özel Eğitim ve Uygulama Okulu'nda eğitimine devam eden Çelik, azmiyle kendisine hayran bırakıyor.

"Gitar çalarken, "oh be, kendime geldim" diyorum"

Tüm parçaları çalabildiğini dile getiren Cembey Çelik, "Enstrüman olarak sadece gitar, flüt ve biraz da darbuka çalıyorum. Klarneti çok öğrenmek istiyorum. Klarnet sesine hayranım ama onu öğrenmeme daha biraz var. Aynı zamanda tüm bunların yanı sıra bağlama da çalabiliyorum. Gitar çalarken, "oh be, kendime geldim" diyorum. Beni çok rahatlatıyor, sanatla ilgilenmemi sağlıyor. Bu enstrümanları çalmak zor değil aslında başarırsan yaparsın, başaramazsan da Allah'ın takdiridir" dedi.

"Benimle dalga geçtiler"

Cem Karaca, Barış Akarsu gibi ünlü sanatçıların parçalarını çalabildiğini kaydeden Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Müzik sevgisi ile okula gittim ve okulda benimle dalga geçtiler. 'Yapamazsın' dediler, bende 'yaparım' dedim. Evime gittim ve şansıma evimize bir gitar geldi. Bende gitarı elime aldım ve çalmaya başladım. Ardından okula gittim, okulda da çaldım. Bunlardan sonra sanatçı oldum, Allah'a şükür. Gitar çaldığımı görünce benimle dalga geçtiler, gitar çaldığımı görünce "vay be, nasıl da öğrenmiş. Daha okumayı bilmiyor" dediler. Bundan sonra sokak sanatçılığına devam edeceğim. Buradan da bir çağrı yapmak istiyorum.

Arkadaşları dalga geçti, özel öğrenci okuma yazma öğrenmeden gitar çalmayı öğrendi
Arkadaşları dalga geçti, özel öğrenci okuma yazma öğrenmeden gitar çalmayı öğrendi
Arkadaşları dalga geçti, özel öğrenci okuma yazma öğrenmeden gitar çalmayı öğrendi
Arkadaşları dalga geçti, özel öğrenci okuma yazma öğrenmeden gitar çalmayı öğrendi

Mevla, Düzce, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Arkadaşları dalga geçti, özel öğrenci okuma yazma öğrenmeden gitar çalmayı öğrendi - Son Dakika


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