Arkadaşlarının İnanmadığı Proje Gerçek Oldu

25.01.2026 12:08
Antalya'da bir motosiklet tamircisi, hurda malzemelerle 160 km/s hız yapabilen araç üretti.

Antalya'da 27 yıllık motosiklet tamircisi arkadaşlarının 'yapamazsın' sözlerine aldırış etmeden hurda ve toplama malzemelerle saatteki hızı 160 kilometreyi bulan araç yaptı.

Antalya'da yaşayan ve 27 yıldır motosiklet tamirciliği ile uğraşan İsa Yalçın, çocukluğundan beri hayalini kurduğu aracı arkadaşlarının 'yapamazsın, boş ver' sözlerine rağmen kendi imkanları ile yapmayı başardı. Yalçın, 2 yıl önce projesini kendi hazırlayarak hurda malzemeler ve parçalarla yapmaya başladığı aracın ilk deneme sürüşünü gerçekleştirdi. İskeletini profilden, motorunu ise farklı motosikletlerden çıkma parçalardan yaptığı ve yarış arabalarını hatırlatan yapısı ile aracın hızı saatte 160 kilometreyi buluyor.

Çocukluk hayalini gerçekleştirdi

Aracı ilk olarak 3 tekerlekli ve su ile çalışan yaptığını ancak istediği potansiyeli alamadığını belirten Yalçın, "27 senedir motor tamircisiyim. Küçüklüğümden bu yana hep gerçekleştirmek istediğim bir hayalimdi. Şimdi böyle bir proje yaptık. Çıkma parçalardan, hurdalardan tamamlayarak. 2 yıl sonra bu hale getirdim. Önce 3 tekerlekli yapmaya çalıştık, ancak istediğimiz potansiyeli alamadık. Suyla çalıştırmayı denedik, ama verim alamadık. Tekrar benzinle çalıştırdık ve istediğimiz potansiyeli aldık. Ama biraz daha geliştirmek istiyorum" dedi.

'Yapamazsın' dediler, o ise yaptı

Kendi aracını yapmanın çocukluk hayali olduğunu ve arkadaşlarının 'yapamazsın' sözlerine rağmen hayalinden vazgeçmediğini ve ortaya güzel bir şey çıkardığını söyleyen Yalçın, "İlk iskeletini yapmam yaklaşık 1 senemi aldı. Her şeyi bilinçli bir şekilde yapmaya özen gösterdik. Yapım aşamasında çok sıkıntılar yaşadık. Herkes 'yapamazsın, boş ver' dedi. Ama hiçbir zaman hayallerimizden vazgeçmedik. Yapmaya başladıktan, her şey bir araya geldikten sonra güzel bir şey elde ettik. Ortalama 160 kilometreye kadar hız yapabiliyor. Ama bizim maksadımız burada hız değil, hobi ve güvenlik" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.