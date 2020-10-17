Arkasspor'un konuğu Plevne

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Arhavi Voleybol'u deplasmanda 3-0 yenerek moral bulan Arkasspor, yarın 9'uncu hafta mücadelesinde Tokat Belediye Plevne'yi konuk edecek.Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Arhavi Voleybol'dan sonra Tokat Belediye Plevne'yi de mağlup ederek haftayı çifte galibiyetle kapatmak istediklerini belirten Basın Sözcüsü Uğur Özden, "Ligde her maçın büyük önemi var. Tokat Belediye Plevne de ligin iyi ekiplerinden biri. Salondan galibiyetle ayrılmayı hedefliyoruz" dedi.

- İzmir